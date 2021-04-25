https://static.news.ru/photo/51198b40-a68b-11eb-b93a-96000091f725_660.jpg Фото: gorkyfilmstudio/vk.com

Все серии советского фильма «Семнадцать мгновений весны» впервые покажут в кинотеатрах. Многосерийную ленту россияне смогут посмотреть в московском кинотеатре «Октябрь», рассказали представители Киностудии имени Горького. Сеансы пройдут в большом премьерном зале 8 и 9 мая и будут приурочены к Дню Победы. Показы начнутся в 12:00.

По одному билету можно будет посмотреть шесть серий. Картина состоит из 12 эпизодов.

При невероятно высокой художественной ценности и огромной зрительской любви, картина никогда не демонстрировалась на большом экране. Пришло время это исправить. Беспрецедентный киномарафон «Семнадцати мгновений весны» будет действительно уникальным, — заявила гендиректор Юлиана Слащева.

Перед показом первой серии киновед Алексей Тремасов расскажет зрителям историю создания «Семнадцати мгновений весны», поведает о литературной основе фильма и раскроет, насколько сильно режиссёр полотна Татьяна Лиознова отошла от текста одноимённого романа Юлиана Семёнова, а также почему часть актёров отказалась играть предложенные роли, а другие прославились благодаря проекту.

Первая серия военной драмы о советском разведчике Максиме Исаеве (Штирлице) в руководстве нацистской Германии вышла в эфир 11 августа 1973 года. Повторно ленту показали через три месяца после премьеры.

Ранее сообщалось, что боевик британского режиссёра Гая Ричи «Гнев человеческий» стал лидером проката в РФ и СНГ, собрав 290 млн рублей за минувшие выходные, по неофициальным и предварительным данным. В ленте главный герой Эйч (Джейсон Стейтем), преследуемый личными мотивами, внедрился в инкассаторскую компанию для поисков соучастников серии многомиллионных ограблений, произошедших в Лос-Анджелесе.