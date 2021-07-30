99-летняя бабушка Ксении Алфёровой провела мастер-класс по макияжу

Ксения Архиповна Алфёрова — 99-летняя бабушка актрисы театра и кино Ксении Алфёровой — провела для подписчиков звезды мастер-класс по макияжу.

Учитесь, женщины, на улицу без марафета ни ногой! И бабуле, кстати, всего 99! Не вешайте нос! Прорвёмся! Ваши Ксюши!, — подписала Алфёрова видео в своём Instagram.

На ролике бабушка под песню Владимира Высоцкого «Она была в Париже» красит губы яркой помадой малинового цвета. Наведя марафет, Ксения Архиповна заулыбалась. Видео вызвало у подписчиков актрисы восторг и умиление.

«Супер бабушка. Счастья желаю и здоровья», «Какая чудесная бабушка у вас! Невероятно красивая и внешне, и внутренне! Это настоящее богатство — своя бабушка», «С Днём Рождения, Бабушки! Здоровья и Всех Благ», «Вот так вот и не скажешь что ей 99. Очень хорошо выглядит бабушка, молодец!», «Какое очарование», написали комментаторы.

Ксения Алфёрова до 7 лет жила у бабушки Ксении Архиповны в Новосибирске. До 16 лет будущая актриса считала своим родным отцом отчима актёра Александра Абдулова. Впоследствии он удочерил её, когда женился на Ирине Алфёровой — матери Ксении. Первый киноопыт актриса получила на съёмках картины «Женщина в белом». Несколько лет вела передачу «Жди меня» на «Первом канале», снималась за рубежом, а также участвовала в проектах «Ледниковый период-2» и «Ледниковый период-3».

Ранее сообщалось, что 73-летняя бабушка показала упражнение, которое не могут сделать мужчины. Галина Шаталова запустила в TikTok челлендж, сама того не ведая. Пенсионерка ещё в 1989 году предложила мужчинам сделать «тяжёлое физическое упражнение», с которым справляются только женщины.