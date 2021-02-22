Стала известна причина смерти актрисы Екатерины Градовой

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, исполнившая роль радистки Кэт, умерла из-за инсульта.
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Дочь артистки Мария Миронова не думала, что у матери появятся проблемы со здоровьем, поэтому улетела на отдых на несколько дней. Утром 22 февраля ей сообщили, что Градовой стало резко плохо. Прибывшие на вызов врачи заключили, что у артистки случился инсульт. Её госпитализировали в больницу и положили на срочную операцию, однако сердце не выдержало.
Ранее NEWS.ru писал, что заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова умерла в Москве в возрасте 75 лет. Об этом сообщила директор Гильдии актёров Союза кинематографистов Валерия Гущина. Она отметила, что в профессиональных кругах «очень огорчены» этим трагическим событием.
Градова — актриса театра и кино, известная по роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны». Роль Светланы Волокушиной в картине «Место встречи изменить нельзя» стала последней в её кинокарьере. После этого артистка появлялась только на театральных подмостках и в телеверсиях спектаклей.
Градова также является матерью актрисы Марии Мироновой, рождённой в браке с кумиром советских зрителей Андреем Мироновым.