Стала известна причина смерти актрисы Екатерины Градовой

https://static.news.ru/photo/82ab2d4e-7521-11eb-b948-96000091f725_660.jpg Екатерина Градова в спектакле «Чудак» Фото: Николай Малышев/ТАСС

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, исполнившая роль радистки Кэт, умерла из-за инсульта.

Как сообщил MK.RU источник, близкий к семье актрисы, накануне женщина чувствовала себя нормально, несмотря на имевшиеся хронические заболевания, в том числе диабет.

Дочь артистки Мария Миронова не думала, что у матери появятся проблемы со здоровьем, поэтому улетела на отдых на несколько дней. Утром 22 февраля ей сообщили, что Градовой стало резко плохо. Прибывшие на вызов врачи заключили, что у артистки случился инсульт. Её госпитализировали в больницу и положили на срочную операцию, однако сердце не выдержало.

Ранее NEWS.ru писал, что заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова умерла в Москве в возрасте 75 лет. Об этом сообщила директор Гильдии актёров Союза кинематографистов Валерия Гущина. Она отметила, что в профессиональных кругах «очень огорчены» этим трагическим событием.

Градова — актриса театра и кино, известная по роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны». Роль Светланы Волокушиной в картине «Место встречи изменить нельзя» стала последней в её кинокарьере. После этого артистка появлялась только на театральных подмостках и в телеверсиях спектаклей.

Градова также является матерью актрисы Марии Мироновой, рождённой в браке с кумиром советских зрителей Андреем Мироновым.