Умерла вдова Андрея Миронова — «радистка Кэт» Екатерина Градова

Градова — актриса театра и кино, известная по роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны». Роль Светланы Волокушиной в картине «Место встречи изменить нельзя» стала последней в её кинокарьере. После этого артистка появлялась только на театральных подмостках и в телеверсиях спектаклей.
Градова также является матерью актрисы Марии Мироновой, рождённой в браке с кумиром советских зрителей Андреем Мироновым.
Ранее стало известно, что в возрасте 70 лет умер советский и российский актёр Театра «На Литейном» Александр Жданов. Как писал NEWS.ru, артист ушёл из жизни в Санкт-Петербурге.
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