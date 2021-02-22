Умерла вдова Андрея Миронова — «радистка Кэт» Екатерина Градова

https://static.news.ru/photo/aaf3e4a2-7504-11eb-837f-96000091f725_660.jpg Екатерина Градова в сериале «Семнадцать мгновений весны» Фото: Скрин с видео Киностудия Горького/youtube.com

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова умерла в Москве в возрасте 75 лет. Об этом сообщила директор Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерия Гущина.

Она отметила, что в профессиональных кругах «очень огорчены» этим трагическим событием.

Это очень большая потеря, — цитирует Гущину ТАСС.

Градова — актриса театра и кино, известная по роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны». Роль Светланы Волокушиной в картине «Место встречи изменить нельзя» стала последней в её кинокарьере. После этого артистка появлялась только на театральных подмостках и в телеверсиях спектаклей.

Градова также является матерью актрисы Марии Мироновой, рождённой в браке с кумиром советских зрителей Андреем Мироновым.

Ранее стало известно, что в возрасте 70 лет умер советский и российский актёр Театра «На Литейном» Александр Жданов. Как писал NEWS.ru, артист ушёл из жизни в Санкт-Петербурге.