Умер актёр из «Улиц разбитых фонарей» Александр Жданов

https://static.news.ru/photo/15d039ac-74fa-11eb-9265-96000091f725_660.jpg Александр Жданов Фото: theatrenaliteinom/facebook.com

Умер советский и российский актёр Театра «На Литейном» Александр Жданов. Ему было 70 лет. Артист ушёл из жизни в Санкт-Петербурге. Время и место прощания станут известны позже.

По словам коллег покойного, за его плечами свыше 40 спектаклей («Барышня-крестьянка», «Недоросль», «С любимыми не расставайтесь», «Собачье сердце»). В каждом он оставался неподражаемым, словно ему покорились все жанры и амплуа, в трагедии находил юмор, в комедиях вызывал искреннее сочувствие.

Кроме того, Жданов снимался в кинолентах «Последнее лето детства», «Долгие вёрсты войны», «Прошлогодняя кадриль», «Старшина», «Емельян Пугачёв», а также в сериале.

Каждый зритель вспомнит своего Александра Жданова. Он никогда не повторялся, мастерски вносил ноты импровизации, не разрушая, а ещё более возвышая живое искусство театра. Это был чуткий актёр и великолепный рассказчик. Невозможно представить театр без его искромётных баек, ни с кем не сравнимого чувства юмора. Это был мудрый товарищ по сцене. От него шла невероятная энергия любви к жизни, радость созидания, — говорится в некрологе, опубликованном в сообществе театра в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее NEWS.ru сообщал, что заслуженная артистка РФ Лариса Кичанова умерла в возрасте 71 года. Причиной стали осложнения после коронавирусной инфекции нового типа. Она служила в Малом театре с 1972 года. За свою карьеру почившая сыграла в 45 постановках, среди которых «Женитьба Бальзаминова», «Господа Головлёвы», «На всякого мудреца довольно простоты» и другие.