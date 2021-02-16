Скончалась артистка фильма «А зори здесь тихие» Лариса Кичанова

https://static.news.ru/photo/44786e54-7046-11eb-9717-96000091f725_660.jpg Лариса Кичанова Фото: Малый театр России/vk.com

Заслуженная артистка России Лариса Кичанова умерла в возрасте 71 года. Причиной стали осложнения после коронавирусной инфекции.

Коллектив Малого театра выражает глубочайшие соболезнования родным и близким актрисы. О месте и времени прощания с Ларисой Георгиевной мы сообщим дополнительно, — говорится в сообщении театра.

Кичанова служила в Малом театре с 1972 года. За свою карьеру он сыграла в 45 постановках, среди которых «Женитьба Бальзаминова», «Господа Головлёвы», «На всякого мудреца довольно простоты» и другие.

В кино актриса сыграла в фильмах «А у нас на заводе» (1971), «А зори здесь тихие» (1972), «Ка-ка-ду» (1992) и другие.

Ранее ушёл из жизни Олег Валкман, известный зрителям по сериалу «След». У артиста поднялась температура, и ему стало плохо. Ему вызвали скорую, некоторое время он находился в реанимации, а затем умер. Валкману было 52 года. Точная причина смерти пока не установлена.

5 февраля умер актёр «Доярки их Хацапетовки» и режиссёр «Молодёжки» Виталий Альшанский. Его тело нашли в квартире на диване. Дверь в жилище была заперта изнутри. По предварительной версии, ему стало плохо с сердцем. У артиста были проблемы с давлением, но накануне смерти он чувствовал себя хорошо.

Как писал NEWS.ru, скончалась возлюбленная советского барда Владимира Высоцкого артистка Татьяна Иваненко. Ей было 79 лет. В 2018 году у неё отказали ноги и она не покидала квартиру. Причина смерти уточняется.