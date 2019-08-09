https://static.news.ru/photo/eccfa770-bb57-11e9-8d57-fa163e074e61_660.jpg Олег Стриженов Фото: Кадр из фильма «Звезда пленительного счастья»/Киностудия «Ленфильм»

Президент России Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев поздравили с днём рождения актёра Олега Стриженова. Народному артисту СССР исполнилось 90 лет. Они пожелали ему здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.

В поздравительной телеграмме Путин подчеркнул, что Стриженов по праву принадлежит к плеяде выдающихся мастеров.

Ваши актёрские работы всегда становились настоящим, большим событием для любителей искусства. Они и сегодня являются эталоном высочайшего профессионализма и неустанного творческого поиска, — сказал глава государства.

Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что зрители разных поколений искренне любят Стриженова.

Среди сыгранных вами персонажей — люди разных стран и эпох, взглядов и темпераментов. Вы смогли проникнуть в самую суть их противоречивых характеров, — добавил глава кабмина.

Олег Стриженов известен по ролям в картинах «Сорок первый», «Хождение за три моря», «Капитанская дочка», «Неподсуден», «Звезда пленительного счастья».

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днём физкультурника. Он отметил особое значение спорта в патриотическом воспитании молодого поколения и выразил особую признательность работникам спортивной сферы. В частности, Путин заявил, что их «компетентность, энтузиазм и преданность делу» вносят значительный вклад в поддержание Россией статуса великой спортивной державы, писал News.ru.