https://static.news.ru/photo/1bf93488-bb46-11e9-b884-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днём физкультурника. Он отметил особое значение спорта в патриотическом воспитании молодого поколения.

Многие поколения прославленных атлетов, бравших старт в массовом спорте, вписали яркие страницы в летопись нашего Отечества. Их блистательные победы имеют огромное значение для патриотического воспитания подрастающего поколения, — говорится в телеграмме, размещённой на сайте Кремля.

Глава государства выразил особую признательность работникам спортивной сферы и заявил, что их «компетентность, энтузиазм и преданность делу» вносят значительный вклад в поддержание Россией статуса великой спортивной державы.

День физкультурника отмечается во вторую субботу августа с 1939 году.

Ранее россиянин Евгений Кузнецов на проходящем в Киеве чемпионате Европы по прыжкам в воду завоевал золотую медаль в индивидуальных прыжках с трёхметрового трамплина. В финальном раунде Кузнецов набрал 499,55 балла, со значительным отрывом опередив немца Патрика Хаусдинга (456,85) и представителя Великобритании Джеймса Хитли (439,90).