На проходящем в Киеве чемпионате Европы по прыжкам в воду россиянин Евгений Кузнецов завоевал золотую медаль в индивидуальных прыжках с трёхметрового трамплина.
В финальном раунде Кузнецов набрал 499,55 балла, со значительным отрывом опередив немца Патрика Хаусдинга (456,85) и представителя Великобритании Джеймса Хитли (439,90).
Четвёртый результат показал ещё один российский спортсмен Никита Шлейхер — 416,90 балла.
В смешанных синхронных прыжках с вышки на чемпионате Европы в Киеве первенствовали россияне Екатерина Беляева и Виктор Минибаев, ранее писал News.ru.