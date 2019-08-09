https://static.news.ru/photo/17fc72dc-bad3-11e9-9466-fa163e074e61_660.jpg Евгений Кузнецов Фото: Giorgio Perottino/Deepbluemedi/Global Look Press

На проходящем в Киеве чемпионате Европы по прыжкам в воду россиянин Евгений Кузнецов завоевал золотую медаль в индивидуальных прыжках с трёхметрового трамплина.

В финальном раунде Кузнецов набрал 499,55 балла, со значительным отрывом опередив немца Патрика Хаусдинга (456,85) и представителя Великобритании Джеймса Хитли (439,90).

Четвёртый результат показал ещё один российский спортсмен Никита Шлейхер — 416,90 балла.

В смешанных синхронных прыжках с вышки на чемпионате Европы в Киеве первенствовали россияне Екатерина Беляева и Виктор Минибаев, ранее писал News.ru.