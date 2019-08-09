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Итальянский тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато принёс извинения за свой жест, который посчитали расистским, после победы над Южной Кореей в олимпийской квалификации.

Приношу свои самые искренние и глубокие извинения всем, чьи чувства мог задеть, а также моим коллегам по работе, ВФВ, FIVB и всему волейбольному сообществу, — приводит слова Бузато «Спорт-Экспресс». Он...