Сборная России выиграла золото чемпионата Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве, в синхронных прыжках в миксте с вышки. Виктор Минибаев и Екатерина Беляева заработали 320.70 балла.
Таким образом, копилка сборной России пополнилась второй медалью высшего достоинства.
Серебро завоевали британцы Иден Чэн/Уилльямс Ноа (303,60), бронзу — сборная Германии (Флориан Фандлер/Кристина Вассен) с результатом 287,76.
Ранее россияне Александр Белевцев и Никита Шлейхер принесли России первое золото ЧЕ, писал News.ru.