Мужская сборная России выиграла золото чемпионата Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве, в синхронных прыжках с вышки. Александр Белевцев и Никита Шлейхер заработали 417.30 балла.
Таким образом, сборная России завоевала первую золотую медаль ЧЕ.
Вторыми стали украинцы Олег Сербин и Алексей Середа (413.16), третьими — британцы Мэттью Диксон и Уилльямс Ноа (412.56).
Российский дуэт Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина завоевал бронзовую награду ЧЕ в синхронных прыжках с вышки, писал News.ru.