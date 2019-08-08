Фото: David Kirouac/Icon Sportswire/Global Look Press

Российская пловчиха Виталина Симонова выиграла золото на дистанции 200 м брассом на этапе Кубка мира, который проходит в Цзинане (Китай).

26-летняя спортсменка пришла к финишу за 2 минуты 24,52 секунды. На втором месте оказалась китаянка Юй Цзинъяо (2 минуты 27,51 секунды). Тройку лидеров замкнула другая представительница Китая Хэ Юнь (2...