Никита Шлейхер Никита Шлейхер Фото: David Kirouac/Icon Sportswire/Global Look Press

Мужская сборная России выиграла золото чемпионата Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве, в синхронных прыжках с вышки. Александр Белевцев и Никита Шлейхер заработали 417.30 балла.

Таким образом, сборная России завоевала первую золотую медаль ЧЕ.

Вторыми стали украинцы Олег Сербин и Алексей Середа (413.16), третьими — британцы Мэттью Диксон и Уилльямс Ноа (412.56).

Российский дуэт Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина завоевал бронзовую награду ЧЕ в синхронных прыжках с вышки, писал News.ru.

News.ru в соцсетях