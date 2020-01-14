https://static.news.ru/photo/c2fb1b7c-36aa-11ea-b94c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Соловьёв Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Народный артист России, кинорежиссёр Сергей Соловьёв госпитализирован и находится в реанимации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении Соловьёва. Собеседник агентства не назвал причины госпитализации, но отметил, что опасности для жизни кинематографиста нет. Он добавил, что в реанимацию режиссёр помещён в силу своего возраста.

Состояние стабильное, в целом все в порядке, — пояснил источник.

Карьеру в искусстве Соловьёв начал ещё в школьные годы. В то время он был актёром Ленинградского Большого драматического театра им. Горького (БДТ), а затем увлёкся режиссурой. На протяжении более 30 лет он является преподавателем ВГИКа. Известен как создатель фильмов «Сто дней после детства», «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви». Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве попал в больницу участник группы «Корни» Алексей Кабанов. Причиной госпитализации стали проблемы с гортанью. Предполагается, что певцу может потребоваться операция.