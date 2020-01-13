В Москве попал в больницу участник группы «Корни» Алексей Кабанов. У певца обнаружены проблемы с гортанью. Медики не исключают, что артисту может понадобиться хирургическое вмешательство.
36-летний певец самостоятельно обратился за помощью к врачам. Специалисты предложили пройти ему полное обследование,
Группа «Корни» получила известность в 2002 году после победы на проекте «Фабрика звёзд». Их песни, такие как «Я теряю корни» и «Плакала берёза», неоднократно становились хитами.
Накануне перенёс операцию российский певец Юрий Антонов. У артиста были проблемы с коленным суставом. В настоящее время он проходит реабилитацию.
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