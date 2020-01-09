https://static.news.ru/photo/0ee06b5c-331b-11ea-82df-fa163e074e61_660.jpg Юрий Антонов Фото: Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Российский певец Юрий Антонов перенёс операцию на коленном суставе. Сейчас у него идёт реабилитация.

Небольшая операция была, но все равно полной реабилитации пока нет, нога болит, — сообщил «МК» друг музыканта Андрей Ковалёв.

По его словам, операцию музыканту сделали после «застарелой болезни». Сейчас Антонов находится в своём доме в Московской области. Ему одиноко, так как никто не интересуется его здоровьем, а только просят выступить на том или ином концерте.

Как ранее писал NEWS.ru, российский кинематографист Никита Сергеевич Михалков восстанавливается после очередной операции. Врачи отмечают, что процесс восстановления может затянуться. Хирургическое вмешательство было плановым. Оно связано «со старой травмой». В общей сложности режиссёр перенёс семь операций и 39 часов наркоза.