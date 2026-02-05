Комедия с Калюжным, пельменный бизнес Бузовой: главные новинки кино недели

В прокат с 5 по 11 февраля выходят фильмы о потерянных людях, проклятых предметах, неудачном бизнесе и любви, которой лучше бы не случаться. NEWS.ru подготовил подборку главных кинопремьер первой недели февраля 2026 — от авторских драм до жанровых хитов.

«Здесь был Юра»

Тихая драма о памяти и утрате

Для тех, кто любит камерное российское кино о взрослении.

Олег и Серега — тридцатилетние панки, застрявшие между коммуналкой, подработками и мечтой о музыкальном прорыве. Отца Олега отправляют в изолятор, а на них неожиданно сваливается забота о Юре — его молчаливом 54-летнем брате с ментальными особенностями. Не умея брать ответственность даже за себя, друзья вынуждены учиться заботиться о родственнике.

Премьера: 5 февраля в кинотеатрах.

В ролях: Константин Хабенский, Кузьма Котрелев, Денис Парамонов, Александр Поршин, Даша Котрелева, Юлия Черепнина, Елена Моисеева, Василий Михайлов, Мила Исаева, Никита Зеленый.

«Убежище»

Выживание на краю света, где прошлое опаснее любой стихии

Для тех, кто любит мрачные триллеры, напряжение и фильмы с Джейсоном Стэйтемом.

Одинокий островитянин спасает девочку во время сильного шторма, не подозревая, что этот поступок разрушит его тщательно выстроенную изоляцию. Ребенок оказывается объектом охоты, а вместе с ней в жизнь мужчины возвращается прошлое, от которого он скрывался годами. Теперь они вынуждены бежать — сквозь непогоду, угрозы и собственные страхи. Каждый шаг становится выбором: снова исчезнуть или наконец вступить в бой.

Премьера: 5 февраля в кинотеатрах.

В ролях: Джейсон Стэйтем, Билл Найи, Дэниэл Мейс, Наоми Аки, Харриет Уолтер, Билли Клементс, Бронсон Уэбб, Том У, Гордон Александр.

«Несвятая Валентина»

Романтическая комедия с крайне токсичной аурой

Для тех, кто любит ироничные ромкомы, магический реализм и истории о том, как любовь приходит к тем, кто ее меньше всего ждет.

Валентина работает в цветочном киоске и искренне ненавидит День святого Валентина. В какой-то момент она обнаруживает странный дар — все пары рядом с ней ссорятся и расстаются. Осознав, что это не совпадение, Валентина отправляется на поиски источника проклятия. Ей предстоит разобраться не только с мистикой, но и с собственным страхом близости, который она годами маскировала цинизмом.

Премьера: 5 февраля в кинотеатрах.

В ролях: Анастасия Красовская, Глеб Калюжный, Тина Стойилкович, Елизавета Шакира, Елена Валюшкина, Роман Попов, Алексей Базанов, Вероника Вяткина, Алексей Онежен, Елизавета Цапник.

«Равиоли Оли»

Комедия о бизнесе и провинции

Для тех, кто любит легкие сатирические фильмы, истории про переезд из столицы в глубинку и комедии с социальным подтекстом.

Ольга Бузова неожиданно становится владелицей завода по производству пельменей. Это результат сомнительной сделки, в которую ее втянул ловкий авантюрист. Чтобы избавиться от убыточного актива, звезда отправляется в провинциальный поселок Нижние Теплышки. Однако все идет не по плану: местные жители, странные правила и внезапное чувство ответственности заставляют ее иначе взглянуть и на бизнес, и на себя.

Премьера: 5 февраля в кинотеатрах.

В ролях: Ольга Бузова, Владимир Яглыч, Вольфганг Черни, Максим Лагашкин, Ева Смирнова, Марина Федункив, Эвелина Бледанс, Анна Рытова, Алена Жигалова, Любовь Сидоркина.

«Свист»

Подростковый хоррор о древнем зле

Для тех, кто любит фильмы ужасов с мифологией, подростковые триллеры и истории о проклятых артефактах.

Группа старшеклассников находит ацтекский свисток смерти — артефакт, чей звук пробуждает древнее зло. Игра быстро перестает быть смешной: после каждого свиста кто-то погибает. Осознавая масштаб угрозы, подростки начинают изучать историю предмета, надеясь разорвать цепь смертей. Но чем глубже они копают, тем яснее становится — остановить проклятие куда сложнее, чем его запустить.

Премьера: 5 февраля в кинотеатрах.

В ролях: Дафни Кин, Софи Нелисс, Перси Хайнс Уайт, Ник Фрост, Алиса Сковбай, Скай Янг, Стивен Калин, Мика Амонсен, Майкл Корас, Рут Чианг.

