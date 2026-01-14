Бузова назвала имя знаменитости, с кем часто спорит Бузова заявила, что часто спорит с Галустяном

Телеведущая и певица Ольга Бузова в интервью KP.RU призналась, что во время работы регулярно вступает в споры с актером и юмористом Михаилом Галустяном, который является ее соведущим в проектах «Звезды в джунглях» и «Сокровища императора». По словам знаменитости, они часто не сходятся во мнениях, но это не перерастает в ссоры.

Мы с Мишей часто не соглашаемся друг с другом. Но мы не ссоримся. Я не вступаю в конфликт, но поспорить люблю, — пояснила она.

Артистка добавила, что привыкла иметь собственную точку зрения и открыто ее высказывать, особенно если ей что-то непонятно. При этом она подчеркнула, что за всеми рабочими разногласиями между ними сохраняются уважительные и теплые отношения.

Ранее Бузова заявила, что регулярный спорт помогает ей поддерживать фигуру стройной, даже несмотря на напряженный рабочий график. По словам знаменитости, она катается на лыжах, занимается боксом и бегает на дорожке в спортзале.

Кроме того, артистка выразила недовольство в адрес горожан, которые жалуются на обилие снега в Москве. Она призвала россиян быть готовыми к такой погоде и удивилась, почему снегопады так шокируют людей.