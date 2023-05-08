Друзья Зайцева заявили о пропаже его наследства: что ответил сын модельера Помощники Вячеслава Зайцева и его сын продолжают обвинять друг друга в скандалах вокруг Дома моды и имени модельера

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

8 мая — девять дней со дня смерти модельера Вячеслава Зайцева, но скандалы вокруг его имени не утихают до сих пор. NEWS.ru узнал у друзей Зайцева — бывшего директора Дома моды Николая Головина, экс-заместителя директора Дома моды Расула Ахмедова, и сына кутюрье Егора, кому он завещал свой Дом моды, что будет с его наследием и почему близкие художника не могут помириться даже после его ухода.

Николай Головин: «Главная ошибка Зайцева — назначение сына директором Дома моды»

— Какова, на ваш взгляд, будет дальнейшая судьба наследия Вячеслава Зайцева?

— Я давно этот вопрос задаю, с тех пор, как начались скандалы (связанные с именем Вячеслава Зайцева и Домом моды — NEWS.ru). Потому что огромная часть творческого наследия мэтра просто исчезла в неизвестном направлении.

— В каком смысле?

— Я же изучал его работы, работая в Доме Моды. Архивы уникальные, огромные, толще, чем «Война и мир», практически вся история советской моды. Эскизы с 1950-х до нулевых. Все лица прорисованы. Валера Леонтьев нарисован, например — сразу понятно, для кого создавались костюмы.

Фото: Борис Кауфман/РИА Новости Художник-модельер Вячеслав Михайлович Зайцев и знаменитая манекенщица Регина Збарская в 1963 году Фото: Борис Кауфман/РИА Новости Художник-модельер Вячеслав Михайлович Зайцев и знаменитая манекенщица Регина Збарская в 1963 году Фото: Мирослав Муразов/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев за работой над новой коллекцией женской одежды, 1964 год Фото: Мирослав Муразов/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев за работой над новой коллекцией женской одежды, 1964 год Фото: Мирослав Муразов/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев во время прогулки по Москве Фото: Мирослав Муразов/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев во время прогулки по Москве Фото: Борис Кауфман/РИА Новости Художник-модельер Вячеслав Михайлович Зайцев с сыном Егором Фото: Борис Кауфман/РИА Новости Художник-модельер Вячеслав Михайлович Зайцев с сыном Егором Фото: Борис Кауфман/РИА Новости Художник Общесоюзного Дома моделей одежды Вячеслав Зайцев в 1971 году Фото: Борис Кауфман/РИА Новости Художник Общесоюзного Дома моделей одежды Вячеслав Зайцев в 1971 году Фото: Борис Бабанов/РИА Новости Художник-модельер Вячеслав Зайцев в мастерской Общесоюзного Дома моделей одежды, 1974 год Фото: Борис Бабанов/РИА Новости Художник-модельер Вячеслав Зайцев в мастерской Общесоюзного Дома моделей одежды, 1974 год Фото: Борис Кауфман/РИА Новости Художник-модельер Вячеслав Михайлович Зайцев. Последние штрихи перед показом Фото: Борис Кауфман/РИА Новости Художник-модельер Вячеслав Михайлович Зайцев. Последние штрихи перед показом Фото: орис Кауфман/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев в 1978 году Фото: орис Кауфман/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев в 1978 году Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости Художник-модельер, руководитель московского Дома моды на проспекте Мира Вячеслав Зайцев, 1985 год Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости Художник-модельер, руководитель московского Дома моды на проспекте Мира Вячеслав Зайцев, 1985 год Фото: Юрченко/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев (на переднем плане) во время показа новых моделей, 1986 год Фото: Юрченко/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев (на переднем плане) во время показа новых моделей, 1986 год Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Художник-модельер, руководитель московского Дома моды на проспекте Мира Вячеслав Михайлович Зайцев с моделями Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Художник-модельер, руководитель московского Дома моды на проспекте Мира Вячеслав Михайлович Зайцев с моделями Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Художник-модельер Вячеслав Зайцев со своими моделями на презентации журнала «Московский стиль», 1991 год Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Художник-модельер Вячеслав Зайцев со своими моделями на презентации журнала «Московский стиль», 1991 год Фото: Александр Макаров/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев с манекенщицами во время шоу-программы «Фантазмы, или Ностальгия по красоте», проходившей в киноконцертном зале «Россия», 1992 год Фото: Александр Макаров/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев с манекенщицами во время шоу-программы «Фантазмы, или Ностальгия по красоте», проходившей в киноконцертном зале «Россия», 1992 год Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Художник-модельер Вячеслав Зайцев, 1994 год Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Художник-модельер Вячеслав Зайцев, 1994 год Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев (справа) поздравляет режиссера Галину Волчек (слева) с днем рождения Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев (справа) поздравляет режиссера Галину Волчек (слева) с днем рождения Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости Слева направо: российский модельер Вячеслав Зайцев, актриса Академического театра им. Евгения Вахтангова Людмила Максакова и режиссер театра «Ленком» Марк Захаров на вручении Международной премии Станиславского, 2000 год Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости Слева направо: российский модельер Вячеслав Зайцев, актриса Академического театра им. Евгения Вахтангова Людмила Максакова и режиссер театра «Ленком» Марк Захаров на вручении Международной премии Станиславского, 2000 год Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости Российский модельер Вячеслав Зайцев (справа) и народный артист СССР Владимир Зельдин (слева), ставший лауреатом премии «Стиль года — 2005» , на торжественной церемонии награждения III Национальной премией в московском театре «Новая опера» Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости Российский модельер Вячеслав Зайцев (справа) и народный артист СССР Владимир Зельдин (слева), ставший лауреатом премии «Стиль года — 2005» , на торжественной церемонии награждения III Национальной премией в московском театре «Новая опера» Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев и певица Эдита Пьеха в московском театре «Новая опера» на торжественном вечере, посвященном 70-летию модельера Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев и певица Эдита Пьеха в московском театре «Новая опера» на торжественном вечере, посвященном 70-летию модельера Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Модельеры Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин (слева направо) перед началом церемонии вручения премий журнала GQ «Люди года 2007» в фойе театра Et Cetera Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Модельеры Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин (слева направо) перед началом церемонии вручения премий журнала GQ «Люди года 2007» в фойе театра Et Cetera Фото: Антон Денисов/РИА Новости Руководитель русского издания журнала о моде L'Officiel Эвелина Хромченко, модельер Вячеслав Зайцев и телеведущая Арина Шарапова (слева направо) на показе новой коллекции Юлии Далакян сезона «Осень — зима» — 2009/10 в рамках Russian Fashion Week Фото: Антон Денисов/РИА Новости Руководитель русского издания журнала о моде L'Officiel Эвелина Хромченко, модельер Вячеслав Зайцев и телеведущая Арина Шарапова (слева направо) на показе новой коллекции Юлии Далакян сезона «Осень — зима» — 2009/10 в рамках Russian Fashion Week Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актриса Инна Чурикова и модельер Вячеслав Зайцев в ГУМе на открытии бутика Alberta Ferretti, где состоялся показ коллекции «Осень —зима» — 2010/11 модельера Альберты Ферретти Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актриса Инна Чурикова и модельер Вячеслав Зайцев в ГУМе на открытии бутика Alberta Ferretti, где состоялся показ коллекции «Осень —зима» — 2010/11 модельера Альберты Ферретти Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев и итальянская актриса Орнелла Мути на показе коллекции марки Basharatyan V британского дизайнера Виктории Башаратьян в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев и итальянская актриса Орнелла Мути на показе коллекции марки Basharatyan V британского дизайнера Виктории Башаратьян в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia Фото: Илья Питалев/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев и основатель и президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова на церемонии закрытия 35-го Московского Международного кинофестиваля, 2013 год Фото: Илья Питалев/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев и основатель и президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова на церемонии закрытия 35-го Московского Международного кинофестиваля, 2013 год Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Генеральный директор ММКФ Наталья Сёмина, модельер Вячеслав Зайцев и президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков (слева направо) на церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля в столичном кинотеатре «Россия» Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Генеральный директор ММКФ Наталья Сёмина, модельер Вячеслав Зайцев и президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков (слева направо) на церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля в столичном кинотеатре «Россия» Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Президент Российской академии художеств скульптор Зураб Церетели и модельер Вячеслав Зайцев (справа) на коктейле по случаю выхода рейтинга «100 самых стильных» по версии журнала GQ в ресторане Valenok в Москве, 2015 год Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Президент Российской академии художеств скульптор Зураб Церетели и модельер Вячеслав Зайцев (справа) на коктейле по случаю выхода рейтинга «100 самых стильных» по версии журнала GQ в ресторане Valenok в Москве, 2015 год Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова на пресс-конференции, посвященной празднованию ее юбилея. Справа — модельер Вячеслав Зайцев, 2017 год Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова на пресс-конференции, посвященной празднованию ее юбилея. Справа — модельер Вячеслав Зайцев, 2017 год Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев на показе своей коллекции pret-a-porter de luxe «Ноктюрн» в рамках Московской недели моды в Большом амфитеатре в парке «Зарядье», 2022 год Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев на показе своей коллекции pret-a-porter de luxe «Ноктюрн» в рамках Московской недели моды в Большом амфитеатре в парке «Зарядье», 2022 год Фото: Евгения Новоженина/Новости Вячеслав Зайцев Фото: Евгения Новоженина/Новости Вячеслав Зайцев

Я спрашивал Вячеслава Михайловича незадолго до его смерти, куда делись все эти архивы из Дома моды. Он отвечал: «Я вывез в свою домашнюю мастерскую в Каблуково». Но в домашней мастерской я увидел всего несколько папок. А где же остальное?!

— И что он отвечал на это?

— Он очень грустно вздыхал. Потому что его сын Егор взял Дом моды в свои руки, Вячеслава Михайловича фактически, я считаю, отстранив.

Телеведущий Миша Зеленский, который был моим близким другом, незадолго до своей смерти пробил на телеканале «Культура» фильм о Вячеславе Михайловиче. Была такая задумка — мы должны были летом прошлым имитировать юбилей Зайцева в легендарном ГУМе. И надо было собрать три коллекции самых мощных.

Егор не дал ни одной вещи из этих коллекций, которые принадлежали самому Вячеславу Зайцеву и им же самим были созданы! Но сил противостоять у кутюрье с мировым именем уже не было. Мне казалось, что Егор за что-то мстит отцу.

Главная ошибка Вячеслава Михайловича заключалась в назначении сына, который даже близко не разбирается в моде — директором Дома моды. Очень большая ошибка, омрачившая в итоге последние годы жизни мастера. Всё это печально.

И даже похоронил Егор отца не на Новодевичьем или Троекуровском кладбище — что было бы по статусу, по заслугам кутюрье с мировым именем — а на сельском. Это тоже, по моему мнению, может быть частью сыновней мести отцу — яркому таланту, богом поцелованному. Обидно и больно это наблюдать.

Расул Ахмедов: «Егор игнорировал звонки от отца»

— Сколько лет вы работали с Вячеславом Зайцевым?

— Около 30 лет. И дружили, и работали. Я был правой рукой Вячеслава Михайловича. И именно я помирил его с Егором после того, как отец и сын многие годы не общались. О причинах их конфликта я осведомлен, но раскрывать пока не намерен. В любом случае, история была некрасивая. И причиной этого конфликта был не Вячеслав Михайлович.

И я же уговорил Шефа — так мы называли Зайцева-старшего — назначить Егора генеральным директором Дома моды. Чтобы Егор был занят. А я был его (Егора Зайцева — NEWS.ru) заместителем, вплоть до декабря прошлого года, когда по требованию Егора прекратил взаимоотношения с Домом моды. Наш с ним конфликт я не комментирую.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Вячеслав Зайцев

Я не могу давать оценку поступкам Егора. Так как он, во-первых, взрослый человек, а во вторых, является сыном Вячеслава Михайловича. Какой бы ни был, это его ребенок.

— Когда вы в последний раз виделись с Вячеславом Михайловичем?

— Примерно за неделю до его смерти. Он тяжело разговаривал, но я его понимал. Он сказал, что собирается ехать в Дом Моды, сказал, что чувствует себя нормально. Вот и весь разговор.

— Как вы узнали, о том, что Шеф попал в больницу?

— Мне позвонил помощник Вячеслава Михайловича Олег, с которым я продолжаю общаться. Он сообщил, что Вячеслав Михайлович почувствовал себя плохо в своем доме в Каблуково. Олег сказал, что уже позвонил врачу, перечислил симптомы — доктор велел немедленно вызвать скорую помощь.

До родственников, в первую очередь до сына Вячеслава Михайловича Егора, сказал также Олег, никак не могли дозвониться. Это не удивительно — Егор игнорировал звонки от отца. Скорая приехала быстро, но спасти (Вячеслава Зайцева — NEWS.ru) в итоге не смогли.

— В СМИ озвучивалась версия, что модельера могли отравить.

— Я в это не верю. Наверняка с желудком, как у любого пожилого человека, были проблемы. Это к врачам вопрос. Надо понимать, мы же не можем вытягивать пожилого человека за планку в 150 лет. Видимо, пришло время уйти в другой мир.

— Кому сам Вячеслав Михайлович хотел передать Дом моды?

— При мне он говорил, что государству должно отойти, народу, которому он служил всю жизнь. И мое субъективное мнение, что да, государству. Но я понимаю, что всем будет распоряжаться Егор на свое усмотрение. У меня есть основания переживать — это мое личное мнение — что дело всей жизни Вячеслава Зайцева, то есть его Дом моды, в руках его сына может погибнуть.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Вячеслав Зайцев

Егор Зайцев: «Отец бы жил дольше, если бы не его псевдодрузья»

— Вы действительно не брали трубку, когда вам звонил помощник Вячеслава Михайловича с сообщением, о том, что отца увезли на скорой?

— Мне действительно звонили. Но я интроверт и у меня стоит глушитель звонков. Тем, кто пишет сообщения, я отвечаю, а на звонки нет. Как только узнал (о госпитализации отца. — NEWS.ru), я сразу примчался.

— Вы успели помириться?

— А мы не ссорились. Да, могли быть сложные моменты в отношениях. Но в самые трудные моменты — когда у отца дом отнимали бандиты, рейдерские захваты — он всегда обращался ко мне. И это показатель. А как только все проблемы оказывались решены, то сразу наползали его так называемые друзья.

В последние годы его жизни они его таскали на всякие торжества, и деньги собирали под его имя. Если бы не таскали, то совершенно точно отец бы прожил дольше.

Вот у меня друзей нет, есть только братья — «Ночные волки» (Егор Зайцев многие годы является байкером и входит в известный клуб. — NEWS.ru). Папа, кстати, меня ревновал к «Ночным волкам», говорил: ты всё время с ними, деньги отдаешь. Но они тоже — часть моей жизни.

Да, я неудобный, бескомпромиссный. Но я никогда не был слабым звеном — ни в жизни отца, ни в своей собственной. У меня руки все переломаны, больные ноги, я полупарализован. Но я сказал себе, что пройду через эту волну грязи — меня хейтили, маму мою бедную доводили звонками.

— Вы могли попросить «волков» разобраться с теми, кого называете «псевдодрузьями» отца.

— Мне бы это и в голову не пришло. Потому что волки не питаются падалью.

Мне бы самому руки никто не подал, если бы я даже ударил (кого-то из окружения модельера — NEWS.ru).

А сейчас тем более, есть более важные дела — помогаем фронту, собираем деньги на квадрокоптеры, амуницию. Дом моды передал ткани, обогреватели, деньги на нужды военных в зоне СВО.

— Что теперь будет с наследством Вячеслава Зайцева, с Домом моды?

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

— Главное наследство — это творчество. В Доме моды есть галерея картин, музейные вещи. Есть коллектив, который отец создавал многие годы. И мы продолжим его дело. Сложно с тканями, потому что поставки осуществлялись из-за рубежа — а сейчас санкции. Но стараемся решать проблемы по мере их поступления.

— Вас до сих пор упрекают, в том, что вы похоронили отца на скромном кладбище в Щелково. А не на положенном кутюрье по статусу Новодевичьем или Троекуровском.

— Отец вкладывал деньги в свою усадьбу в деревне Каблуково в Щелковском районе, творил здесь последние 30 лет, принимал гостей. Обе его внучки провели в Каблуково свое детство.

Здесь светло, прямая дорога на его родину Иваново. Русская земля — и русский художник похоронен здесь, по моему, логично. Я сейчас перелистываю бумаги отца, заново переосмысляю вклад Вячеслава Михайловича в российскую культуру и искусство.

В свое время Диор дал старт моде послевоенного времени — новая жизнь, без войны. У меня родилась грустная шутка, что папа на небесах встретил Юдашкина и говорит: «Валька, ты и здесь меня достал». Если серьезно, то, возможно, что не просто так два такие человека сейчас ушли, в такое время. Может быть, они взяли на себя боль страны.

Может быть, отец замолвит словечко перед Богом: чтобы наступила долгожданная победа России и потом мир во всем мире... Ну а земную причину смерти Вячеслава Зайцева назовет официально Следственный комитет, когда будут готовы результаты посмертной экспертизы.