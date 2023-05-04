Прощание и похороны Вячеслава Зайцева: фото, видео, онлайн-трансляция Родные и друзья прощаются с модельером Славой Зайцевым в подмосковном Щелково

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Вячеслав Зайцев

4 мая всемирно известный модельер Вячеслав Зайцев будет похоронен на Жегаловском кладбище в Щелково. Неподалеку расположен загородный дом, где художник провел последние годы жизни. Отпевание кутюрье состоится в храме Живоначальной Троицы. Журналисты NEWS.ru ведут онлайн-трансляцию церемонии прощания и похорон Славы Зайцева.

Накануне сотрудница храма Святителя Николая Чудотворца в селе Здехово Нина рассказала NEWS. ru, что похоронить Вячеслава Зайцева на сельском кладбище в Щелково решили его родственники. Она отметила, что покойный кутюрье часто приходил в церковь и помог восстановить разрушенную обитель в Каблуково.

«Зайцев часто бывал в нашем храме, а храм в Каблуково он вообще помог восстановить, помог финансово, так как храм был разрушен. Добрейший был человек, всегда с улыбкой. На сельском кладбище, а не на Новодевичьем или Троекуровском, его решили похоронить его родственники. Насколько я знаю, это была его воля. Он говорил, что хочет лежать возле дома — устал. Мы, простые люди, будем к нему приходить, навещать», — подчеркнула женщина.

Зайцев умер 30 апреля в возрасте 85 лет. Долгое время художник страдал от болезни Паркинсона, в щелковской больнице он оказался с внутренним кровотечением. У Зайцева была язва желудка, спровоцировавшая кровотечение, которое и стало причиной смерти. Врачи несколько часов боролись за жизнь стилиста, но спасти пациента не удалось: он умер в реанимации.

Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново в семье рабочих. Он окончил Ивановский химико-технологический техникум с дипломом художника текстильного рисунка, позже выучился на художника-модельера в Московском текстильном институте, ныне РГУ имени Косыгина. В начале 1960-х Зайцев работал худруком Экспериментальной швейной фабрики по производству спецодежды, в 1963 году представил свою первую коллекцию для работниц села, благодаря которой стал известен за рубежом. Позже «красный Диор» работал со всеми звездами советской эстрады, включая Аллу Пугачеву.

Сама певица отреагировала на смерть легендарного модельера словами «Прощай, мой друг. Спасибо за все». В Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) она опубликовала черно-белую фотографию молодого кутюрье. За день до похорон Зайцева артистка вернулась в Россию.

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru предположил, что Пугачева приехала в Москву, чтобы проводить в последний путь модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина (его похоронят на Троекуровском кладбище 6 мая), с которыми работала и дружила долгие годы. При этом Соседов не исключил варианта, что причиной возвращения Пугачевой могут быть дела, связанные с продажей замка в подмосковной деревне Грязь.

«Может быть, дом будет продавать. Может быть, отдаст дань памяти и уважения двум гениям моды, которым она многим обязана», — рассказал Сергей Соседов.