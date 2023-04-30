«Красный Диор»: чем запомнится легендарный кутюрье Вячеслав Зайцев Модельер скончался в возрасте 85 лет после продолжительной болезни

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Вячеслав Зайцев

30 апреля в возрасте 85 лет ушел из жизни легендарный российский модельер, живописец, художник-график Вячеслав Зайцев. Кутюрье экстренно госпитализировали в больницу в подмосковном Щелкове. Врачи провели исследование и выявили у модельера кровотечение в желудке. После этого его перевели в реанимацию, однако все усилия оказались тщетны.

Ранние годы и обучение специальности

Зайцев родился 2 марта 1938 года в городе Иваново в семье рабочих. Еще в ранние школьные годы он раскрылся как творческая личность. Зайцев оформлял все стенгазеты, рисовал афиши к праздникам, концертам и спектаклям. Будущий модельер уже тогда решил, что свяжет свою жизнь с творчеством и будет художником.

В 1956 году он с отличием окончил Ивановский химико-технологический техникум по специальности «художник текстильного рисунка», а в 1962-м — Московский текстильный институт, где получил специальность «художник-модельер». В 1962–1965 годах он занимал должность художественного руководителя Экспериментальной швейной фабрики по производству спецодежды.

Фото: Александр Макаров/РИА Новости Художник-модельер Вячеслав Зайцев, 1966 год

Первая коллекция одежды и путь к мировой известности

В 1963 году Зайцев показал свою первую коллекцию спецодежды для работниц села. Он представил телогрейки и юбки, сшитые из ярких ситцев и павловопосадских платков, расписанные гуашью валенки, которые были отвергнуты начальством фабрики. Во французском журнале Paris Match появилась статья о его коллекции, которая привлекла внимание зарубежных модельеров. После этого о Зайцеве заговорили за границей.

За границей его стали называть Красным Диором. Молодым дизайнером заинтересовались французский модельер Пьер Карден и представители модного дома Dior. Карден даже назвал русского коллегу «равным среди равных».

Фото: Мирослав Муразов/РИА Новости Художник-модельер Вячеслав Зайцев в молодости

Зайцев стал первым советским и российским модельером, получившим право показа моделей на неделях высокой моды в Париже, а также медаль и диплом почетного гражданина столицы Франции. В 1989 году Зайцев стал победителем саммита в Токио «Пять лучших модельеров мира», выиграв творческое соревнование у таких мастеров моделирования, как Клод Монтана, Донна Каран и Ханае Мори.

В 1979 году Зайцев ушел из Всесоюзного дома моделей в небольшое ателье, которое к 1982-му получило название — Московский дом моды. С 1988 года Зайцев являлся его директором. Он начал создавать коллекции, о которых говорил весь мир.

Кого одевал маэстро советской и российской моды

В 80-е годы у Зайцева одевалась вся советская элита, а также артисты. В их числе были Эдита Пьеха, Муслим Магомаев, Галина Волчек, Любовь Орлова и многие другие. Талант кутюрье также привлек внимание министра культуры Екатерины Фурцевой. Для нее он создал небольшое черное платье, которое, по завещанию Коко Шанель, должно быть в гардеробе каждой женщины.

Кутюрье разработал дизайн костюмов главной героини фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Зиночки и платье для финального выхода героини Алисы Фрейндлих в картине «Служебный роман». Зайцев работал над имиджем Аллы Пугачевой, участников групп «На-На» и «Интеграл». Он сотрудничал с Любовью Орловой в ее последнем фильме «Скворец и лира».

Зайцев создал коллекцию для сборной СССР на Олимпиаде в 1980 году.

Фото: РИА Новости Актриса Алиса Фрейндлих в роли Людмилы Прокофьевны в фильме Эльдара Рязанова «Служебный роман» в платье от Вячеслава Зайцева

Личная жизнь и семья

В 24 года Зайцев женился на девушке по имени Марина. Она была дочерью балерины, служившей в театре имени Станиславского, и военного летчика. Отношения супругов изначально были сложными, поскольку родители избранницы модельера были против этого союза. Они прожили вместе девять лет, а в 1960 году у них родился сын Егор, который тоже стал дизайнером.

Второй женой модельера стала женщина по имени Инна, которая работала в Доме моделей. Сначала они жили в гражданском браке, а потом решили узаконить свои отношения. Их союз разрушился спустя год после свадьбы.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев с сыном Егором перед показом коллекции одежды модельера Маруси Зайцевой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week в Центральном выставочном зале «Манеж»

Награды и заслуги

Зайцев также является автором книг «Такая изменчивая мода» (1980), «Этот многоликий мир моды» (1982), «Я всем обязан провиденью...» (1992), «Слава Зайцев. Тайны соблазна» (2006), «Платье на выход» (2013, в соавторстве с Кирой Бурениной), «Мода. Мой дом» (2017).

Он награжден советским орденом «Знак Почета» и российским орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Кроме того, модельер получил звание народного художника России и академика Российской академии художеств.

Болезнь и последние годы жизни

В 2016 году у Вячеслава Зайцева, как писали СМИ, выявили болезнь Паркинсона. Неизлечимый недуг стал прогрессировать год назад. Последние месяцы модельер не мог самостоятельно ходить. Зайцев перенес два инсульта, после которых у кутюрье возникли проблемы с речью.

В 2021 году после его дня рождения в Сети появились кадры, на которых он выглядел сильно больным и немощным. Впоследствии Зайцев заявил, что находится в здравом уме и с ним все хорошо. В июне 2022 года он представил свою новую коллекцию на Неделе моды в Москве.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев на показе своей коллекции pret-a-porter de luxe «Ноктюрн» в рамках Московской недели моды в Большом амфитеатре в парке «Зарядье»

Смерть

Вечером 30 апреля в Telegram-каналах сообщили, что днем Зайцев пожаловался на острую боль. Карета скорой помощи доставила его из дома-студии в подмосковной деревне Каблуково, где модельер жил с 2000 года, в больницу города Щелково. В медучреждении врачи зафиксировали у него кровотечение в желудке, сделали компьютерную томографию и экстренно отправили его в реанимацию. В 18:00 мск сердце Зайцева остановилось.

Реакция друзей и коллег на кончину кутюрье

Замдиректора Дома моды Зайцева Николай Головин был шокирован смертью друга и коллеги. Он рассказал NEWS.ru, что Зайцев создавал безвременные коллекции и являлся представителем не только русской, но и мировой моды. Иосиф Кобзон называл дизайнера «Гагариным русской моды», однако Головин убежден, что ему больше подходит сравнение с председателем Совета главных конструкторов СССР Сергеем Королевым.

Стилист Владислав Лисовец в свою очередь рассказал NEWS.ru, что при всем своем таланте и величии Зайцев оставался добрым, легким, отзывчивым, незаносчивым и интеллигентным человеком. Стилист считает, что кутюрье обладал божьим даром. Он подчеркнул, что когда они вместе гуляли по городу, его особенно поражало, что рядом с ним легенда, при этом Зайцев вел себя как обычный человек.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Вячеслав Зайцев

Первый мужчина-манекенщик в СССР Лев Анисимов заявил в разговоре с NEWS.ru, что смерть Зайцева — это трагедия. По его словам, модельер положил начало его карьере в Доме моделей. Анисимов добавил, что проработал с Зайцевым 12 лет. Он добавил, что это был необычайно талантливый и колоссально работоспособный человек.

Анисимов отметил, что модельер отдавал себя делу целиком и требовал от других того же самого.