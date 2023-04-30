«Это удар для всех»: режиссер Малого театра Житинкин о смерти Зайцева Режиссер Малого театра Житинкин: Зайцев вывел советскую моду на мировой уровень

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Режиссер Андрей Житинкин и модельер Вячеслав Зайцев

Народный артист, режиссер Малого театра Андрей Житинкин сообщил NEWS.ru, что смерть советского и российского модельера Вячеслава Зайцева стала ударом для всех, кто занимается искусством. Он назвал Зайцева гениальным кутюрье и выдающимся человеком. Режиссер добавил, что в последние годы модельер пережил много неприятностей и огорчений. По его словам, в ходе последней встречи с Зайцевым ему показалось, что кутюрье чувствовал себя одиноким человеком.

Это удар для всех, кто занимается искусством, потому что помимо того, что он гениальный кутюрье, он еще и выдающийся человек. Вячеслав Зайцев вывел советскую моду на мировой уровень, и он был человеком без барьеров. В последние годы он пережил много неприятностей и огорчений, было много предательств. Я помню последнюю нашу встречу, у Вячеслава были такие тоскливые глаза, мне подумалось, что он почувствовал себя очень одиноким человеком, — сказал Житинкин.

Артист добавил, что Зайцев был человеком театра, который «умел находить со всеми общий язык». По его словам, модельер также отличался особой щедростью, так как он часто дарил актрисам платья, когда видел, что им что-то очень понравилось, или у них нет денег на их покупку.

Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля в возрасте 85 лет. Модельер умер в больнице, куда был госпитализирован днем с жалобами на боли в области живота.

В последние годы Зайцев редко появлялся на публике из-за тяжелой болезни. В июне 2022 года кутюрье провел показ новой коллекции на Московской неделе моды, где появился в инвалидном кресле. Он не поднялся на сцену к моделям, но улыбался и был явно в приподнятом настроении.