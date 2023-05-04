«Слава его пригласил за собой»: Бабкина о смерти Юдашкина и Зайцева Надежда Бабкина почтила память модельера Зайцева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Надежда Бабкина

Певица Надежда Бабкина прибыла в подмосковное Щелково на похороны модельера Вячеслава Зайцева, передает корреспондент NEWS.ru. Во время общения с журналистами она почтила память ушедшего и отметила, что Зайцев воспитал себе более современного последователя в мире моды — Валентина Юдашкина. Юдашкин скончался 2 мая.

Он воспитал себе последователя, но в другом уже направлении, более современном — Валю Юдашкина. Создается такое ощущение, как будто Слава его пригласил за собой, — сказала народная артистка.

Она отметила, что дружила и работала с Вячеславом Зайцевым. В ее гардеробе много нарядов, созданных руками кутюрье.

Очень жаль. Мы с ним сотрудничали, мы с ним дружили. Он хороший человек, он и художник чудесный. <...> Слава — это гений. Он настолько крепко врос в Россию, что все, что он делал, представлял миру, нашей стране, людям, он вселял веру, что мы не слабые люди, мы многогранные, мы красивые, мы уверенные, — заявила Бабкина.

4 мая всемирно известный модельер Вячеслав Зайцев будет похоронен на Жегаловском кладбище в Щелково. Неподалеку расположен загородный дом, где художник провел последние годы жизни. Отпевание кутюрье состоится в храме Живоначальной Троицы. Журналисты NEWS.ru ведут онлайн-трансляцию церемонии прощания и похорон Славы Зайцева.