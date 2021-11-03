Друг Славы Зайцева назвал сына модельера «конченым человеком»

Друг Вячеслава Зайцева бизнесмен Вадим Хусаинов нелестно высказался о сыне модельера, назвав его «конченым человеком». В интервью Sobesednik.ru предприниматель рассказал о сложных отношениях Егора Зайцева с собственным отцом.

За всё это время он ни разу не приехал к Вячеславу Михайловичу, ни разу ему не позвонил. Знаете, если раньше я к Егору лояльно относился, то теперь для меня он просто конченый человек. Я могу сказать ему об этом и в лицо, — высказался Хусаинов.

Предприниматель не понимает, почему Егор так относится к отцу, который «отдал ему всё». По его мнению, такое поведение не поддаётся никакому объяснению. Хусаинов также возмутился тем, что Зайцев-младший всем рассказывает о том, что его отец «парализован и госпитализирован», хотя сейчас Вячеслав Зайцев находится на реабилитации в клинике.

Бизнесмен рассказал, что модельер чувствует себя хорошо и планирует в ближайшее время сделать прививку от коронавируса. Зайцев-старший, по его словам, огорчён поведением сына.

Он переживает. Но мне кажется, что он уже постепенно свыкается с мыслями, что от Егора можно всего ожидать. Вячеслав Михайлович старается не унывать, он соблюдает все предписания врачей, гуляет, — резюмировал он.

Ранее стало известно, что жалобы поклонников и коллег российского модельера Вячеслава Зайцева на то, что в его доме поселились мошенники, проверит прокуратура.