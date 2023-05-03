Стало известно, почему Зайцева похоронят на сельском кладбище в Подмосковье В подмосковном храме заявили, что похоронить Зайцева на сельском кладбище решили его родственники

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вячеслав Зайцев

Похоронить модельера Вячеслава Зайцева на сельском кладбище в Щелково решили его родственники, рассказала NEWS.ru сотрудница храма святителя Николая Чудотворца в селе Здехово Нина. Она отметила, что покойный кутюрье часто приходил в церковь и помог восстановить разрушенную обитель в Каблуково.

Зайцев часто бывал в нашем храме, а храм в Каблуково он вообще помог восстановить, помог финансово, так как храм был разрушен. Добрейший был человек, всегда с улыбкой. На сельском кладбище, а не на Новодевичьем или Троекуровском, его решили похоронить его родственники. Насколько я знаю, это была его воля. Он говорил, что хочет лежать возле дома — устал. Мы, простые люди, будем к нему приходить, навещать, — подчеркнула собеседница.

Зайцев страдал от язвы желудка, спровоцировавшей кровотечение в желудке, которое и стало причиной смерти артиста. Его госпитализировали 30 апреля. Врачи несколько часов боролись за жизнь стилиста, но спасти пациента не удалось: он умер в реанимации.

Модельер ушел из жизни в возрасте 85 лет. В последние годы Зайцев редко появлялся на публике из-за состояния здоровья, в том числе на фоне болезни Паркинсона и двух инсультов. В июне 2022 года кутюрье провел показ новой коллекции на Московской неделе моды, где появился в инвалидном кресле.

Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново в семье рабочих. Он окончил Ивановский химико-технологический техникум с дипломом художника текстильного рисунка, позже выучился на художника-модельера в Московском текстильном институте, ныне РГУ имени Косыгина. В начале 1960-х Зайцев работал худруком Экспериментальной швейной фабрики по производству спецодежды, в 1963 году представил свою первую коллекцию для работниц села, благодаря которой стал известен за рубежом.