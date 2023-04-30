«Навсегда в истории мировой моды»: в ГД о вкладе Зайцева в культуру Депутат ГД Соловьев: Зайцев внес неоценимый вклад в развитие русской моды

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Вячеслав Зайцев

Первый советский модельер Вячеслав Зайцев был поистине народным художником, открывшим русскую моду всему миру и внесшим неоценимый вклад в ее развитие в России, отметил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев. Парламентарий напомнил, что именно Зайцев создавал форму советской сборной на Олимпийских играх 1980 года в Москве.

Талантливые руки модельера создавали образы героев отечественного кинематографа, именно ему было доверено создание коллекции для советской сборной на Олимпиаде в 1980 году. Без сомнения, имя кутюрье навсегда останется в истории мировой моды и памяти российских граждан, — сказал Соловьев, выразив соболезнования родным и близким Зайцева.

Ранее стилист Владислав Лисовец признался, что Зайцев при всем своем величии всегда оставался добрым, легким, незаносчивым и интеллигентным человеком. Он отметил, что Зайцеву также не было равных в роли ведущего программы «Модный приговор».

Вячеслав Зайцев умер 30 апреля на 86-м году жизни после долгой и тяжелой болезни. За несколько часов до смерти Зайцев жаловался на боли в животе, днем модельера госпитализировали из его дома, после компьютерной томографии его перевели в реанимацию, около 18:00 он скончался.