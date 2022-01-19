Слёзы матери и дочерей: скорбные кадры прощания с Михаилом Зеленским

19 января близкие и коллеги телеведущего ВГТРК Михаила Зеленского простились с ним в похоронном зале «Троекурово». Тело журналиста, скончавшегося 11 января в Доминикане в результате сердечного приступа, предали земле на Троекуровском кладбище. Онлайн-трансляцию траурных церемоний вёл NEWS.ru.
Проводить Зеленского в последний путь пришли его мать Ирина Ивановна, отец Владимир Михайлович, вдова Мила Рубинчик, бывшая жена Елена Грушина и их общие дети — Софья и Полина. Со стороны коллег присутствовали заместитель генерального директора ВГТРК, главный редактор канал «Россия Культура» Сергей Шумаков, ведущие «Вестей» Мария Ситтель и Эрнест Мацявичюс, телепродюсер Александр Митрошенков, журналист Алексей Самолётов и др.
Кадры прощания с Михаилом Зеленским — в материале NEWS.ru.
Церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским, который скончался 11 января на 47-м году жизни, в прощальном зале похоронного дома Троекурово в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским, который скончался 11 января на 47-м году жизни, в прощальном зале похоронного дома Троекурово в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Журналист Алексей Самолётов у похоронного дома Троекурово, где проходит церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским
Сергей Булкин/NEWS.ru
Родители Михаила Зеленского Владимир и Ирина (в центре) в похоронном доме Троекурово, где проходит церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским
Сергей Булкин/NEWS.ru
Родители Михаила Зеленского Владимир и Ирина (в центре) в похоронном доме Троекурово, где проходит церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским, который скончался 11 января на 47-м году жизни, в прощальном зале похоронного дома Троекурово в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущий Эрнест Мацкявичюс у похоронного дома Троекурово, где проходит церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским, который скончался 11 января на 47-м году жизни
Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущий Эрнест Мацкявичюс у похоронного дома Троекурово, где проходит церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским, который скончался 11 января на 47-м году жизни
Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент Трансконтинентальной медиакомпании Александр Митрошенков на церемонии прощания с телеведущим Михаилом Зеленским в похоронном доме Троекурово
Сергей Булкин/NEWS.ru
Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный у похоронного дома Троекурово, где проходит церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским
Сергей Булкин/NEWS.ru
Заместитель генерального директора ВГТРК, главный редактор телеканала Культура Сергей Шумаков на церемонии прощания с телеведущим Михаилом Зеленским в похоронном доме Троекурово
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским, который скончался 11 января на 47-м году жизни, в прощальном зале похоронного дома Троекурово в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским, который скончался 11 января на 47-м году жизни, в прощальном зале похоронного дома Троекурово в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским, который скончался 11 января на 47-м году жизни, в прощальном зале похоронного дома Троекурово в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Мать Михаила Зеленского Ирина, его дочери Полина и Софья в похоронном доме Троекурово
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским, который скончался 11 января на 47-м году жизни, в прощальном зале похоронного дома Троекурово в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским, который скончался 11 января на 47-м году жизни, в прощальном зале похоронного дома Троекурово в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским, который скончался 11 января на 47-м году жизни, в прощальном зале похоронного дома Троекурово в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Мария Ситтель (в центре) на церемонии прощания с телеведущим Михаилом Зеленским в похоронном доме Троекурово
Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущий Андрей Кондрашов на церемонии прощания с телеведущим Михаилом Зеленским в похоронном доме Троекурово
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским, который скончался 11 января на 47-м году жизни, в прощальном зале похоронного дома Троекурово в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Мария Ситтель (на переднем плане) на церемонии прощания с телеведущим Михаилом Зеленским в похоронном доме Троекурово
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским, который скончался 11 января на 47-м году жизни, в прощальном зале похоронного дома Троекурово в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru