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Слёзы матери и дочерей: скорбные кадры прощания с Михаилом Зеленским
Культура

Слёзы матери и дочерей: скорбные кадры прощания с Михаилом Зеленским

17:15, 19 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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19 января близкие и коллеги телеведущего ВГТРК Михаила Зеленского простились с ним в похоронном зале «Троекурово». Тело журналиста, скончавшегося 11 января в Доминикане в результате сердечного приступа, предали земле на Троекуровском кладбище. Онлайн-трансляцию траурных церемоний вёл NEWS.ru.

Проводить Зеленского в последний путь пришли его мать Ирина Ивановна, отец Владимир Михайлович, вдова Мила Рубинчик, бывшая жена Елена Грушина и их общие дети — Софья и Полина. Со стороны коллег присутствовали заместитель генерального директора ВГТРК, главный редактор канал «Россия Культура» Сергей Шумаков, ведущие «Вестей» Мария Ситтель и Эрнест Мацявичюс, телепродюсер Александр Митрошенков, журналист Алексей Самолётов и др.

Кадры прощания с Михаилом Зеленским — в материале NEWS.ru.

Церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским, который скончался 11 января на 47-м году жизни, в прощальном зале похоронного дома Троекурово в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским, который скончался 11 января на 47-м году жизни, в прощальном зале похоронного дома Троекурово в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист Алексей Самолётов у похоронного дома Троекурово, где проходит церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским

Сергей Булкин/NEWS.ru

Родители Михаила Зеленского Владимир и Ирина (в центре) в похоронном доме Троекурово, где проходит церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским

Сергей Булкин/NEWS.ru

Родители Михаила Зеленского Владимир и Ирина (в центре) в похоронном доме Троекурово, где проходит церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским, который скончался 11 января на 47-м году жизни, в прощальном зале похоронного дома Троекурово в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Эрнест Мацкявичюс у похоронного дома Троекурово, где проходит церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским, который скончался 11 января на 47-м году жизни

Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Эрнест Мацкявичюс у похоронного дома Троекурово, где проходит церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским, который скончался 11 января на 47-м году жизни

Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Трансконтинентальной медиакомпании Александр Митрошенков на церемонии прощания с телеведущим Михаилом Зеленским в похоронном доме Троекурово

Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный у похоронного дома Троекурово, где проходит церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским

Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель генерального директора ВГТРК, главный редактор телеканала Культура Сергей Шумаков на церемонии прощания с телеведущим Михаилом Зеленским в похоронном доме Троекурово

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским, который скончался 11 января на 47-м году жизни, в прощальном зале похоронного дома Троекурово в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским, который скончался 11 января на 47-м году жизни, в прощальном зале похоронного дома Троекурово в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским, который скончался 11 января на 47-м году жизни, в прощальном зале похоронного дома Троекурово в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать Михаила Зеленского Ирина, его дочери Полина и Софья в похоронном доме Троекурово

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским, который скончался 11 января на 47-м году жизни, в прощальном зале похоронного дома Троекурово в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским, который скончался 11 января на 47-м году жизни, в прощальном зале похоронного дома Троекурово в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским, который скончался 11 января на 47-м году жизни, в прощальном зале похоронного дома Троекурово в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Мария Ситтель (в центре) на церемонии прощания с телеведущим Михаилом Зеленским в похоронном доме Троекурово

Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Андрей Кондрашов на церемонии прощания с телеведущим Михаилом Зеленским в похоронном доме Троекурово

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским, который скончался 11 января на 47-м году жизни, в прощальном зале похоронного дома Троекурово в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Мария Ситтель (на переднем плане) на церемонии прощания с телеведущим Михаилом Зеленским в похоронном доме Троекурово

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским, который скончался 11 января на 47-м году жизни, в прощальном зале похоронного дома Троекурово в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

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