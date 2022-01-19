Слёзы матери и дочерей: скорбные кадры прощания с Михаилом Зеленским

На Исторической сцене Государственного академического Большого театра России состоялось торжественное открытие Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова, посвящённого 70-летию со дня рождения бывшего начальника Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил Российской Федерации и 350-летию со дня рождения Петра I. В программу вошли такие произведения, как «Песня о тачанке», «Калинка», «Вдоль по Питерской», «Ах ты, степь широкая», и другие. Мероприятие продлится до 30 января, выступающие посетят города России, Белоруссии и Японии.