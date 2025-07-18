Названо предположительное место прощания с режиссером Карой Прощание с режиссером Карой может состояться в траурном зале ЦКБ

Церемония прощания с известным заслуженным деятелем искусств России кинорежиссером и сценаристом Юрием Карой может состояться в здании Большого траурного зала Центральной клинической больницы №1, передает ТАСС со ссылкой на слова его супруги Ирины. Окончательное решение по этому поводу еще не принято.

Скорее всего, [это будет] траурный зал ЦКБ на Рублевском шоссе. <…> Это еще, конечно, не точно, но пока нам говорят так, — сказала жена Кары.

О смерти Кары, который известен российской публике по таким фильмам, как «Завтра была война», «Воры в законе» и «Мастер и Маргарита», стало известно 17 июля. Он скончался в Ялте на 71-м году жизни от инфаркта.

Актер театра и кино Андрей Фомин отметил, что Кара был ярким и целеустремленным человеком, обладавшим невероятной энергией. По его словам, после смерти режиссера о нем осталась самая светлая и прекрасная память.

Также о смерти Кары высказался народный артист РФ актер Виктор Раков, который назвал кончину режиссера неожиданной. По его словам, уход из жизни известного деятеля искусств стал большой утратой для отечественного кино.