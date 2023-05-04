Сына Зайцева вызвали в СК и спросили о смерти отца

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор на прощании с Вячеславом Зайцевым

Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор был вызван в Следственный комитет в связи со смертью отца, о чем он сам рассказал корреспонденту NEWS.ru. Следователи расспросили мужчину по поводу кончины знаменитого кутюрье, в том числе насчет состояния его здоровья.

Мне задавали этот вопрос вчера в Следственном комитете, я поэтому не хочу эту тему [обсуждать], — ответил Зайцев-младший на вопрос о предпосылках к язве у его отца.

Он отметил, что именно из-за следственной экспертизы тело Зайцева долго не удавалось забрать из морга. Комментируя вопрос о вероятном отравлении, Егор Зайцев допустил, что такое возможно.

Конечно, могли (отравить. — NEWS.ru). Во всяком случае не ближний круг, — сказал он.

Зайцев умер 30 апреля в возрасте 85 лет. Долгое время художник страдал от болезни Паркинсона, в щелковской больнице он оказался с внутренним кровотечением. У Зайцева была язва желудка, спровоцировавшая кровотечение, которое и стало причиной смерти. Врачи несколько часов боролись за жизнь стилиста, но спасти пациента не удалось: он умер в реанимации.

Проститься с модельером сегодня пришли стилист Сергей Зверев, актер театра «Современник» Авангард Леонтьев, певцы Бедрос Киркоров и Надежда Бабкина. На прощание прибыли и ученики Зайцева из Ярославля, Курска, Иваново и других городов. Многие несут к гробу кутюрье белые лилии и белые розы — его любимые цветы.