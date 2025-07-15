Ребенка кормят трусами, а школьницу насилуют на массаже: дикие ЧП за день

Ребенка кормят трусами, а школьницу насилуют на массаже: дикие ЧП за день

Под Вологдой группа школьников глумилась над детьми в лагере «Дружба», в Ульяновске массажиста обвинили в растлении 14-летней школьницы на сеансе, в Екатеринбурге девушку едва не изнасиловали пятеро мужчин — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

В лагере «Дружба» глумились над детьми

В лагере «Дружба» в Вологодской области восьмилетний мальчик стал жертвой буллинга со стороны старших ребят. Устроители травли опубликовали в Сети видео, где ребенок под давлением засовывает себе в рот трусы.

«На нас повернись и в рот прям полностью их засовывай себе! Он свои трусы обосранные жрет! Еще ешь!» — кричит обидчик за кадром.

Мать пострадавшего ребенка узнала о произошедшем уже после того, как прошла смена, а ребенок вернулся домой. Женщина винит в произошедшем вожатых и воспитателей лагеря. В канале, где опубликовали видео издевательств над мальчиком, есть записи, где дети глумятся и над другими своими жертвами.

Против администрации лагеря возбудили уголовное дело о халатности.

Массажиста обвинили в изнасиловании школьницы

В Ульяновске женщина обвинила массажиста в надругательстве над ее 14-летней дочерью, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник. По словам родительницы, мужчина совершил в отношении девочки насильственные действия во время сеанса. Установлено, что подозреваемому 37 лет. Сейчас он объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело.

«По словам женщины, массажист 10 июля надругался над 14-летней девочкой во время процедуры в салоне красоты на Октябрьской улице», — рассказал источник канала.

Девушку чуть не изнасиловали в ночном клубе

В Екатеринбурге в ночном клубе на улице Малышева группа пьяных посетителей едва не изнасиловала девушку. Пострадавшая пришла в клуб с подругой и племянницей. Пятерым нападавшим было примерно по 20 лет. Девушку поймали возле выхода из туалета и пытались снять с нее штаны.

«Один залез на нее сверху, держал. Другие стали расстегивать и стягивать с нее штаны. Она дергалась, пыталась вырваться, и один из них ткнул ей по лицу и попал в нос. Потом оказалось, что его сломали», — рассказал знакомый пострадавших.

Подруга попыталась вступиться за девушку, но получила удар в лицо. Позже оказалось, что ей сломали нос. С трудом девушки смогли сбежать от насильников и обратились к охране, а также сами вызвали полицию.

Подозреваемых задержали. Девушки написали заявление. Молодые люди предлагали решить вопрос деньгами, но девушки отказались.

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