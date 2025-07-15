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15 июля 2025 в 15:28

От поцелуев до изнасилования: мальчик проиграл подросткам в бутылочку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Башкирии игра в бутылочку среди подростков закончилась изнасилованием 12-летнего мальчика. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Запустили бутылочку

В марте 2025 года в Уфе компания подростков и молодых людей провела вечер у 19-летней Дарьи. В числе участников были: 20-летний Никита, 18-летний Артем, две несовершеннолетние девушки и 12-летний мальчик по имени Илья (имя изменено). После прогулки ребята решили развлечься игрой в бутылочку, пишет Telegram-канал Baza.

Сначала задания были стандартными — поцелуи между участниками. Однако вскоре правила начали меняться. Сначала участники решили играть на раздевание. Затем, когда все оказались голыми, — к более откровенным действиям.

В итоге парни должны были заниматься оральным сексом друг с другом и самоудовлетворяться на глазах у компании.

Изнасиловали самого младшего

В последнем раунде бутылочка указала на Артема. Даша предложила ему выбор: поцеловать 12-летнего Илью или изнасиловать его. Артем выбрал второй вариант. Илья начал сопротивляться, но Даша заявила, что они играют «по сильным правилам», а сам Артем добавил, что «это надо сделать и забыть». Несмотря на протесты мальчика, произошло изнасилование.

О произошедшем стало известно лишь спустя несколько месяцев. Старшая сестра Ильи сразу же обратилась в правоохранительные органы. По факту инцидента были возбуждены уголовные дела.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уголовное дело

Дарью и Никиту задержали. Их обвинили по статье «Развратные действия сексуального характера».

Артем, который непосредственно совершил изнасилование, был объявлен в розыск и в перспективе будет привлечен по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Странные игры на даче

Другой похожий случай произошел в дачном поселке Адлерского района Сочи. Там возбудили уголовное дело по факту надругательства над пятилетним мальчиком. Подозреваемые — его соседи в возрасте 9 и 11 лет.

«Инцидент произошел дома у одного из школьников», — сообщал источник в правоохранительных органах.

Мальчик из СНТ Адлерского района сам рассказал маме о «странных играх», в которые его втянули старшие товарищи. В итоге родительница обратилась в полицию.

Насильников и их родителей доставили в Следственный комитет. Но дети останутся безнаказанными, потому что юридически они не несут уголовной ответственности в силу возраста.

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