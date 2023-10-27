«Зверь не понес наказание»: детали кровавой истории, потрясшей Карелию Присяжные в Петрозаводске вынесли вердикт убийце 25-летней Дианы Фроловой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

25 октября суд присяжных вынес вердикт 50-летнему жителю Петрозаводска Василию Петрову. Летом прошлого года мужчина изнасиловал и жестоко убил 25-летнюю Диану Фролову. Случившееся вызвало широкий резонанс в Карелии, и за подробностями громкого дела тщательно следили многие местные СМИ. О том, что произошло в Петрозаводске 12 июля 2022 года, кто такая Диана Фролова и что грозит ее убийце, — в материале NEWS.ru.

Как убили Диану Фролову

Последний раз Диану Фролову видели 12 июля 2022 года, когда та входила в подъезд жилого дома на Карельском проспекте в Петрозаводске, где снимала квартиру. В столицу Карелии она переехала из Санкт-Петербурга.

В тот день девушка вернулась из небольшой поездки в Северную столицу. На вокзале ее встретил друг и проводил до дома. В подъезд заходить он не стал — спешил. До квартиры Диана пошла одна. После этого ни родственники, ни друзья больше не могли с ней связаться.

14 июля начались поиски девушки. Подозрения пали на ее соседа — 50-летнего Василия Петрова. Камеры зафиксировали, как 13 июля тот выходил из дома с крупными сумками, которые, по словам родственников, принадлежали Диане.

Спустя некоторое время после начала поисков Петрова задержали и арестовали. От дачи показаний мужчина отказался, а поиски петрозаводчанки продолжались еще несколько дней. Ее тело «с признаками насильственной смерти» обнаружили 17 июля в болоте в Прионежском районе Карелии, недалеко от деревни Машезеро.

26 июня этого года региональное управление СК РФ отчиталось о завершении расследования преступления. Правоохранители выяснили, что в период с 12 на 13 июля прошлого года мужчина напал на девушку, изнасиловал ее, а затем убил. Чтобы скрыть улики, насильник сломал телефон и смарт-часы Фроловой. СМИ также писали о том, что тело жертвы Петров расчленил.

Местное издание «Республика» со ссылкой на свой источник сообщало, что перед нападением девушка общалась с убийцей в подъезде, позже впустила его к себе домой. Мужчина, представившийся братом погибшей, после произошедшего рассказывал, что вся квартира Дианы была «заляпана кровью».

Что известно об убийце Фроловой

В отношении Василия Петрова возбудили дело сразу по четырем статьям Уголовного кодекса — изнасилование (часть 1 статьи 131), насильственные действия сексуального характера (часть 1 статьи 132), убийство, сопряженное с изнасилованием (часть 2 статьи 105) и умышленное уничтожение чужого имущества (часть 1 статьи 167).

Вину мужчина признал частично: ответственность на себя он взял только за убийство и расчленение тела. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. При этом ранее Петров уже был судим шесть раз. Впервые он попал за решетку в возрасте 20 лет за кражу. В последний раз — в 2014 году — его осудили на восемь лет колонии за изнасилование и кражу. В 2022 году он вышел на свободу. После этого, как утверждают правоохранители, мужчина нигде не работал.

Как рассказывала местным изданиям консьержка дома, где жили Петров и Фролова, из тюрьмы мужчина вышел незадолго до убийства девушки. По ее словам, он жил с матерью, но женщина не выходила из дома, так как болела. Убийцу женщина охарактеризовала как нелюдимого человека, который «кепку на глаза надвинет, буркнет что-то» и уйдет.

Пока что Петрова направили в психиатрическую больницу № 6 в Санкт-Петербурге для прохождения судебно-психиатрической экспертизы. В итоге специалисты признали его вменяемым, а значит, и подлежащим уголовной ответственности.

Фото: Социальные сети Диана Фролова

Как проходил суд над Петровым

После утверждения обвинительного заключения дело убийцы передали в Верховный суд Республики Карелия. При этом обвиняемый попросил о суде присяжных.

Предварительное слушание состоялось спустя почти год после убийства — 10 июля текущего года. На нем судья назначил дату заседания с присяжными, однако его дважды переносили. Укомплектовать коллегию удалось только в сентябре.

Первое заседание по делу Дианы Фроловой прошло 19 сентября. 25 октября присяжные вынесли вердикт убийце девушки — Петрова единогласно признали виновным по всем пунктам обвинения. Далее предстоят судебные прения и утверждение наказания.

«Присяжные выносят вердикт, а судья объявляет приговор. <...> За убийство с отягчающими обстоятельствами могут назначить пожизненное лишение свободы. В каждом конкретном случае меру наказания выбирает суд», — объяснил NEWS.ru адвокат Леонид Исаев.

Знакомая Дианы, Кристина, призналась в разговоре NEWs.ru, что тяжелее всего ей не говорить о случившемся, а понимать, что преступник до сих пор не понес наказание.

«Такое даже в страшном сне не могло присниться. Мне тяжело дается не диалог о Диане, а осознание, что к годовщине убийства зверь не понес наказание. Тяжело осознать, что у нас не метят дома, где живут насильники, не защищают девочек и мальчиков», — заключила девушка.

Фото: СК РФ Карелия

Что известно об убитой жительнице Петрозаводска

Диана не дожила до своего 26-летия всего четыре месяца. Она должна была отметить день рождения 11 ноября — это одно из немногих сведений, указанных ею о себе в соцсетях.

На странице Дианы в Instagram (деятельность в РФ запрещена) неравнодушные люди до недавнего времени продолжали оставлять комментарии со словами соболезнования. Судя по информации в соцсети, девушка любила путешествовать и часто переезжала.

Она жила в Олонце, Кудрово под Санкт-Петербургом и Петрозаводске. В Ленинградскую область Диана переехала зимой 2019 года. Семь раз меняла жилье за чуть больше чем два года жизни там, а 5 июня 2022 года вернулась в Петрозаводск.

Известно, что Диана училась в Институте физической культуры, спорта и туризма при Петрозаводском государственном университете, была там активисткой. А после переезда в Кудрово работала в местном фитнес-клубе.

Окружающие отзывались о девушке с теплотой. Например, консьержка дома в Петрозаводске, где Диана снимала квартиру в последний месяц своей жизни, рассказала, что та ей сразу понравилась. «Эти серые глаза. Умненькая, красивая», — говорила о покойной женщина.

Знакомая Дианы из Петрозаводска, Ксения, рассказала NEWS.ru, что девушка увлекалась психологией, астрологией и эзотерикой, а еще любила мечтать и животных (у нее был кот по кличке Диего), старалась осуществлять задуманное и «всегда улыбалась, что бы ни случилось».

Фото: Социальные сети Диана Фролова

«Ди была звездочкой, всегда стремилась к познанию самой себя, хотела обрести гармонию с миром. Она всегда шла навстречу приключениям и новой себе, меняла места жительства и рассуждала о своем пути. Ди учила быть сильными. Всегда говорила, что нельзя плакать по тем, кто ушел, что нужно помнить хорошее», — поделилась Ксения.

По ее словам, незадолго до смерти Диана опубликовала видео с песней «Атлантический океан» Алекши Новича, и после трагедии слова композиции зазвучали иначе — «будто песня была написана про саму Ди».

Прощание с Дианой Фроловой проходило два дня: 20 июля — в Петрозаводске, а на следующий день — в Олонце. Как писало издание «Столица на Онего», в Карелии проводить девушку в последний путь пришли больше 200 человек. Некоторые не были знакомы с покойной, но, потрясенные случившимся, посчитали важным прийти.

«Все мы когда-нибудь покинем этот мир. Я для себя твердо решила, что каждый миг, прожитый на земле, я буду ценить и любить, учиться и вдохновлять. Быть сильной и бесстрашной. <...> Когда я пойму, что мне пора отдать долг вселенной и покинуть мир, я поблагодарю каждого, кто был в моей жизни», — писала Диана еще в 2019 году.

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