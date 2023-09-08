Американского актера посадили на 30 лет за изнасилования Актер Мастерсон приговорен к 30 годам тюрьмы за изнасилование двух женщин

Фото: Lisa O'Connor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актер Дэнни Мастерсон, известный по работе в сериале «Шоу 70-х», получил 30 лет тюремного заключения за изнасилование двух женщин, сообщает телеканал ABC News. Он будет отбывать два 15-летних срока, по одному за каждое обвинение. Кроме того, ему придется зарегистрироваться как насильнику.

Бывший актер «Шоу 70-х» Дэнни Мастерсон был приговорен к 30 годам тюрьмы в четверг после того, как он был осужден за изнасилование двух женщин, — говорится в сообщении телеканала.

Предполагаемые инциденты произошли в период с 2001 по 2003 годы. При этом сам Мастерсон не признал свою вину по трем пунктам обвинения в изнасиловании со стороны трех разных женщин, включая свою бывшую спутницу.

Четыре женщины обвинили актера в изнасилованиях в марте 2017 года. Полиция Лос-Анджелеса начала расследование, несмотря на то, что Мастерсон отверг обвинения. В августе 2019 года против актера был подан судебный иск, в июне 2022 года ему предъявили обвинение в трех изнасилованиях. Актера арестовали, но затем выпустили под залог в $3,3 млн.

Ранее стало известно, что десять девушек обвинили композитора Кирилла Широкова в садистских изнасилованиях. Изначально интернет-журнал «Афиша Daily» опубликовал материал о восьми женщинах, которые признались, что терпели различные формы насилия от музыканта, но не могли от него уйти, в том числе потому, что он угрожал им самоубийством. Позднее число девушек выросло. Сам музыкант, после того как истории были опубликованы в СМИ и вызвали резонанс среди пользователей Twitter (X), признался, что имеет психологические проблемы, раскаивается и готов найти для себя психотерапевта.