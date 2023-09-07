Десять девушек обвинили композитора Широкова в садистских изнасилованиях

Фото: Социальные сети

Кирилл Широков

Число девушек, обвиняющих композитора Кирилла Широкова в изощренных изнасилованиях, выросло до десяти, сообщает Telegram-канал SHOT. Неделей ранее интернет-журнал «Афиша Daily» опубликовал материал о восьми женщинах, которые признались, что терпели различные формы насилия от музыканта, но не могли от него уйти. В том числе потому, что он угрожал им самоубийством. Сам музыкант после того, как истории девушек были опубликованы в СМИ и вызвали резонанс среди пользователей Twitter (X), признался, что имеет психологические проблемы, раскаивается и готов найти для себя психотерапевта.

Я чувствую глубокое сожаление и раскаяние. Сложно написать больше. Я планирую начать терапию, и мне очень жаль, что я не начал её очень давно, — написал Широков.

Известно, что молодой человек, подвергая девушек насилию, использовал методы, которые видел в БДСМ-роликах эротического характера.

По данным SHOT, Широков на сегодняшний день проживает в Германии, куда уехал по гуманитарной визе.