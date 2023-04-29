Психиатр рассказал, как люди становятся садистами Психиатр Шуров: садистами становятся люди, которых били и унижали родители

Фото: Ute Grabowsky/Global Look Press

Садизм является результатом избиений ребенка родителями, рассказал NEWS.ru один из самых опытных и известных психиатров-наркологов в Москве и России Василий Шуров. Он объяснил, что в таком случае у ребенка создается впечатление, что причинение боли является проявлением любви.

Если рассматривать это как сексуальную перверсию, когда человек получает удовлетворение путем издевательств, причинения боли партнеру, то это, конечно, результат травмы. Допустим, когда родительская любовь проявлялась в унижении, в избиении. Вот это вот зафиксировалось, что любовь выглядит так, — сказал Шуров.

Он уточнил, что в детстве ребенок будет причинять боль животным, а позже начнет снимать сексуальное напряжение, причиняя боль другим, так как у него нет представления о других способах.

Кроме того, психиатр объяснил, что рост количества серийных убийств связан с антисоциальным расстройством и пристальным вниманием общественности к теме маньяков. Шутов также рассказал, чем серийный убийца отличается от маньяка и связано ли их поведение с нарушением в работе мозга. Подробнее — в подкасте NEWS.ru.

Читайте также:

Убивали ради удовольствия? Психиатр Шуров — о Чикатило и других маньяках

Маньяк-людоед Малышев вышел из тюрьмы и начал искать работу

Скопинский маньяк после освобождения из колонии уехал в Москву, а не домой

Психиатр-нарколог Василий Шуров — о курении, алкоголизме и наркомании

Психиатр объяснил, как появляются маньяки