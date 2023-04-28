«Идея заразительна»: психиатр о росте количества серийных убийц Психиатр Шуров объяснил рост количества преступников вниманием к теме серийных убийц

Фото: Александр Лыскин/РИА Новости

Центральный музей МВД РФ. Серийный убийца, маньяк Андрей Чикатило, убивший с особой жестокостью 53 человека. Рядом с его фотографией размещены фотоснимки его жертв

Количество серийных убийц в мире будет со временем увеличиваться, заявил NEWS.ru один из самых опытных и известных психиатров-наркологов России Василий Шуров. Он объяснил это врожденными антисоциальными расстройствами, а также большим вниманием к известным преступникам.

У нас от 1 до 3% людей с антисоциальным расстройством личности, так называемые врожденные преступники. К сожалению, тема именно серийных убийц муссируется: они имеют свой пантеон, свою славу, сериалы по ним снимают, фан-клубы. Для многих эта идея может быть заразительной, — сказал Шуров.

Он выразил надежду, что со временем появятся методы профилактики и диагностики, которые позволят выявлять потенциальных убийц и быстро их ловить.

Шуров также рассказал, чем серийный убийца отличается от маньяка и как на его состояние влияет окружение, в том числе самый близкий человек — мать. Подробнее — в подкасте NEWS.ru.

Ранее стало известно, что в Казани вышедший на свободу преступник убил мать. После ссоры с родителями он вспорол живот женщине и ранил отчима, однако тот успел убежать и вызвать полицию.