Кто такие глимеры: новое поколение и его отличие от зумеров и альфа

Кто такие глимеры: новое поколение и его отличие от зумеров и альфа

Мир социологии и возрастной психологии регулярно подкидывает новые термины для описания тех, кто только начинает взрослеть или заявлять о себе. Едва исследователи разобрались с особенностями зумеров и начали изучать первые шаги представителей поколения альфа, как на горизонте возникло еще одно понятие.

Термин «глимеры» все чаще мелькает в лентах соцсетей и заголовках СМИ. Кто-то называет их новым поколением, пришедшим на смену зумерам, другие — не отдельной группой людей, а просто модным трендом. Разбираемся, откуда взялось это понятие, кто такие глимеры и чем они отличаются от других поколений.

Глимеры — кто это и когда они появились

На самом деле глимеры — это не строгое научное понятие из теории поколений. У них нет четких границ по годам рождения, как у миллениалов или зумеров. Скорее, это социокультурный тренд или даже философия жизни, которая объединяет людей, уставших от бесконечной гонки за «успешным успехом».

Изначально слово glimmer переводится с английского как «проблеск» или «мерцание». Придумала его американский клинический психолог Дана Деб. В своей книге 2018 года она использовала слово «глимер» для описания маленьких моментов радости, покоя и комфорта, которые помогают человеку справляться со стрессом и возвращают ощущение безопасности. Глимер, по ее мнению, противоположность психологическим триггерам. Если триггер заставляет нервную систему сжиматься в панике, то глимер действует как ментальный якорь стабильности — это может быть чашка теплого чая, блик солнца на стене, случайная улыбка прохожего или любимый трек в наушниках. Постепенно эти микрорадости превратились в основу мировоззрения целой группы молодежи.

Широкое распространение явление получило в начале 2020-х годов, когда мир столкнулся с глобальной пандемией и экономическими потрясениями. Молодые люди начали инстинктивно искать защиту от выгорания. В соцсетях, особенно «ТикТоке», появился целый тренд, где авторы коротких роликов призывали радоваться малому. Теперь глимерами называют людей, которые сознательно фокусируются на этих «проблесках» счастья в повседневной жизни.

Что такое поколение глимеров в современном понимании? Это сообщество людей, которые сознательно смещают фокус своего внимания с глобальных нерешаемых проблем на маленькие, осязаемые радости повседневной жизни. Они учатся заново замечать красоту в простых вещах, спасая свою психику от перегрузок.

Глимеры: что за тренд и что за поколение Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие годы рождения у поколения глимеров

В отличие от классических поколений (бумеры, миллениалы, зумеры, альфа), у глимеров нет четких границ годов рождения. Исследователи Пермского национального исследовательского политехнического университета подчеркивают: это не возрастная категория, а личный выбор и образ жизни.

Глимерами могут быть и альфа, и зумеры, и миллениалы, и даже представители старших поколений. Объединяет их не год рождения, а философия — осознанное внимание к «моментам света». Так что если вы чувствуете усталость от бесконечной гонки и находите радость в простых вещах, вы тоже можете считать себя глимером, независимо от возраста.

Но больше всего тренд, конечно, подхватили наиболее активные в соцсетях группы - зумеры и альфа. Они родились в эпоху абсолютного доминирования смартфонов и высокоскоростного интернета. Их детство совпало с периодом, когда цифровая среда стала агрессивной, а реальный мир — нестабильным. Эта пограничность наложила отпечаток на их взросление, заставив выработать уникальные психологические механизмы защиты.

Чем глимеры отличаются от зумеров и поколения альфа

Отличия глимеров от других поколений, зумеров и альфа, — не в технологиях, а в жизненных ценностях и мотивации.

Зумеры (поколение Z, 1997–2010 гг. рождения) — цифровые аборигены, для которых интернет и соцсети — неотъемлемая часть жизни. Они креативны, толерантны и внимательны к своему психологическому состоянию, но все еще часто вовлечены в социальную гонку за успехом и признанием.

Поколение альфа (родившиеся после 2010 года) — еще более глубокие «цифровики», для которых виртуальная среда является естественной с рождения. Они активно создают контент и формируют тренды будущего.

Глимеры же сознательно отказываются от гонки за гиперуспехом. Они не стремятся к максимальной продуктивности и не хотят жить в состоянии вечной усталости и тревоги. В отличие от зумеров, они негативно относятся к социальным сетям и отстаивают живое общение. В отличие от альфа, они не стремятся быть создателями контента, а скорее хотят от него дистанцироваться.

Можно сказать, что глимеры — это антагонисты достигаторов. Для них счастье и социальный престиж перестали быть синонимами. Они без сожаления отправляют «в топку» желание обогнать соперников, демонстрацию многозадачности и гонку по вертикали успеха.

Какие годы рождения у поколения глимеров Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ценности и поведение глимеров

В основе жизненной философии глимеров лежит концепция slow living — замедления жизненного темпа. Они идеализируют эстетику домашнего уюта, чтение бумажных книг, рукоделие и пешие прогулки без определенной цели.

Давайте разберемся по пунктам, составим характеристику глимеров и опишем их ценности.

Глимеры находят счастье в мелочах: чашке вкусного кофе, красивом восходе, пении птиц, прогулке без цели. Они ценят запах свежего чая, прикосновение мягкого пледа, любимую музыку или солнечный свет на коже.

Глимеры не стремятся к максимальной карьере, высоким доходам и социальному признанию любой ценой. Они не готовы жертвовать ментальным здоровьем ради достижений.

Глимеры отстаивают реальное общение и часто негативно относятся к социальным сетям. Вместо того чтобы листать ленту, они предпочитают слушать тишину или общаться с близкими.

Глимеры сознательно замедляются, чтобы чувствовать себя устойчиво в нестабильном мире. Они фокусируются на «здесь и сейчас», а не на погоне за будущими целями.

Глимер — это человек, который верит, что ментальное здоровье гораздо важнее успешной карьеры или высокой зарплаты. В одежде они предпочитают мягкие ткани и пастельные тона, в интерьере — обилие живых растений и мягкий свет. Их поведение может казаться инфантильным, но это осознанный выбор в пользу психологической сохранности.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Глимеры и социальные сети: как они общаются

Здесь кроется главный парадокс. С одной стороны, глимеры негативно относятся к социальным сетям и предпочитают живое общение. С другой — именно соцсети, и в первую очередь ТикТок, стали площадкой, где зародился и распространился этот тренд.

Итак, какое поведение глимеры демонстрируют в соцсетях? Тренд на эстетичный контент задали именно такие люди. Цифровая среда для них — не место для демонстрации успешного успеха, а пространство для обмена эстетикой. В соцсетях глимеры создают миллионы роликов с кадрами дождливых улиц, эстетичного приготовления еды или колыхания штор от ветра.

Они прекрасно знают о дофаминовых ловушках алгоритмов, поэтому жестко дозируют экранное время. Они предпочитают локальные чаты на несколько человек, закрытые блоги для самых близких и текстовые сообщения вместо бесконечных звонков и видеосвязи.

По сути, они пытаются использовать цифровые платформы как инструмент для распространения своей философии, а не как цель и смысл жизни. Это попытка найти альтернативу культуре потребления и постоянной демонстрации «успешного успеха».

Чем глимеры отличаются от зумеров и поколения альфа Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что ждет мир с новым поколением

Появление глимеров — это реакция на вызовы современного мира, считают социологи. Капитализм требует постоянной продуктивности, а цифровизация создает культ «успешного успеха». Вспомните, ощущали ли вы, как бесцельно или неуспешно живете, когда видели в соцсетях фото и ролики знакомых, которые путешествуют, заводят семью, покупают брендовые вещи? Глимеры начали «тихий протест» против режима работы 24/7 и бесконечной гонки без финиша.

Пока рано говорить о том, станет ли глимерство устойчивым социальным явлением или останется временным трендом. Исследователи считают, что это скорее личный выбор, а не новое поколение, как его часто называют. К тому же появление этого феномена доказывает, что человеческая психика способна адаптироваться к любым уровням стресса.

Однако сам факт появления тренда говорит о важных изменениях в обществе. Люди все больше устают от бесконечной гонки и ищут альтернативные пути, где ценность человека измеряется не его достижениями, а его способностью быть счастливым и чувствовать гармонию. Возможно, глимеры — это не просто модный тренд, а сигнал о том, что прежние модели успеха перестают работать, и мир начинает искать новые ориентиры.

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