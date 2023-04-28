В Казани на территории ЖК произошло убийство и самоубийство

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Казани на территории жилого комплекса «Салават Купере» произошло убийство и самоубийство. Один молодой человек после ссоры с родителями убил мать и пытался лишить жизни отчима, а другой житель ЖК упал с 13-го этажа.

Тело убитой женщины было найдено со вспоротым животом перед квартирой, а отчим, получивший ранение, успел убежать и вызвать полицию. По данным издания, молодой человек недавно вышел из тюрьмы. В настоящий момент он задержан.

У нас в ЖК постоянно жесть происходит, но мы все равно в шоке. С их семьей я лично не знаком, но соседи говорят, что этот мужик неадекватный был. Он недавно из тюрьмы вышел, наркотики принимал. Мать на лестничной клетке еще умерла, а отчима его в больницу доставили, операция наверное нужна, — рассказал NEWS.ru житель одного из домов.

Второй житель ЖК, упавший с 13-го этажа другого дома в этом же комплексе, оставался жив до приезда скорой, однако врачи не смогли его спасти.

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