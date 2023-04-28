В Адыгее завели дело на девушку, насиловавшую маленькую сестру LIFE: в Адыгее девушка пять лет насиловала младшую сестру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Адыгее возбудили уголовное дело в отношении 20-летней девушки, которая на протяжении нескольких лет насиловала несовершеннолетнюю сводную сестру, сообщает LIFE.ru. Подозреваемая задержана, ей грозит до 20 лет колонии.

По данным следствия, первый случай насилия над ребенком имел место пять лет назад. Потерпевшей тогда было четыре года. С тех пор старшая сестра неоднократно повторяла насильственные действия сексуального характера в отношении младшей, когда их мать отсутствовала дома.

После достижения совершеннолетия девушка уехала жить в Краснодар, но периодически возвращаясь домой, продолжала насиловать сестру. В один из таких приездов ее задержали.

Подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности. Она имеет судимость по статье о покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Серпухове 42-летний мужчина в течение полугода насиловал свою племянницу-четвероклассницу. Преступные действия в отношении школьницы он совершал, пока ее мать была на работе. О произошедшем девочка рассказала психологу, в отношении мужчины проводится проверка.