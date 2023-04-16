Дядя полгода насиловал маленькую племянницу в Подмосковье SHOT: 42-летний житель Серпухова полгода насиловал племянницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

42-летний житель подмосковного Серпухова около полугода насиловал племянницу дома, пока ее мама была на работе, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, четвероклассницу отдали в семейный центр помощи, в отношении мужчины проводится проверка.

Об актах изнасилования со стороны дяди девочка рассказала психологу во время отдыха в оздоровительном центре в Наро-Фоминском районе Подмосковья. По ее словам, мужчина с начала осени неоднократно домогался до нее, пока мама уходила на работу. После услышанного психолог обратился в полицию. Как выяснилось позднее, девочка жила в неполной семье с мамой, младшим братом и тем самым дядей. Ранее он уже был судим за неуплату алиментов. Делом девочки занялись органы опеки и попечительства.

Ранее в Бурятии мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 13-летнюю дочь, после чего та вызвала полицию. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на вызов, злоумышленник стал целиться в них из ружья. Стражи порядка открыли по мужчине огонь, ранив его. Позднее мужчина был разоружен, задержан и доставлен в медицинское учреждение. Ему предъявили обвинение в изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Мужчина признал вину.