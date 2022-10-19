В Бурятии мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь и открыл огонь из ружья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Закаменском районе Бурятии мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 13-летнюю дочь, после чего та вызвала полицию, сообщили в региональном Следственном управлении СКР. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на вызов, злоумышленник стал целиться в них из ружья. Стражи порядка открыли по мужчине огонь, ранив его.

К месту происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Заметив сотрудников, злоумышленник вооружился огнестрельным охотничьим ружьем, из которого произвел выстрел внутри дома, затем вышел во двор и стал целиться в полицейских, — сообщили в СК.

При этом на линии поражения также оказался местный фельдшер, который пытался уговорить мужчину сдаться. После предупредительного выстрела в воздух сотрудники полиции открыли огонь по злоумышленнику, ранив его в бедро. После этого мужчина был разоружен, задержан и доставлен в медицинское учреждение.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Мужчина признал вину и дал подробные показания.

В настоящее время он находится в больнице под охраной сотрудников полиции. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В начале сентября в Санкт-Петербурге мужчина пригласил 16-летнюю школьницу в отель, где связал и изнасиловал. Подростка позже обнаружили с ссадинами и гематомами на ногах. По данным следствия, в гостинице молодые люди распивали спиртное.