Маньяк-людоед Малышев вышел из тюрьмы и начал искать работу МК: маньяк-людоед Малышев вышел из тюрьмы и начал искать работу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В конце октября в Пермь из исправительной колонии вернулся маньяк-людоед Михаил Малышев и занялся поиском работы, сообщает MK.RU. На счету мужчины два убитых и съеденных человека, а также сотни замученных кошек и собак. Малышев был приговорен к 23 годам лишения свободы.

Подробностей не скажу, чтобы не поднимать еще больше шумиху, но знаю, что ходит по знакомым, готов к работе. Вроде в службе занятости ему не помогли. Народ паникует, так как не знает, чего от него ждать. Так-то он иногда выходит во двор. Здороваются с ним в основном пожилые, кто помнит его. Он неохотно отвечает, может лишь кивнуть головой, — сообщила одна из собеседниц издания.

Сосед Малышева Максим считает, что работу людоеду найти не удастся. По его словам, в районе «угнетающая атмосфера» и почти нет рабочих мест. По мнению собеседника издания, Малышев может прийти к выводу, что проще продать квартиру или уехать в деревню и жить отшельником.

Заключенные исправительной колонии строгого режима № 10 презирали и избегали Михаила Малышева, известного как «пермский людоед», рассказал бывший сокамерник каннибала. По его словам, в отряде из 200 зэков Малышев держался в стороне от всех и старался быть незаметным, а сотрудники ФСИН часто ругали его за грязное белье на кровати.

Сокамерник также добавил, что в колонии с Малышевым почти никто не общался: он был практически на одном уровне с «опущенными» — низшей «кастой» осужденных. Маньяк ел отдельно от всех и всегда из своей посуды: прикасаться к ней никто не хотел.