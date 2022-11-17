Бывший сокамерник рассказал о жизни пермского людоеда в колонии Бывший сокамерник пермского каннибала Малышева рассказал, что прочие заключенные презирали его

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заключенные исправительной колонии строгого режима № 10 презирали и избегали Михаила Малышева, известного в СМИ как «пермский людоед», рассказал Lenta.ru бывший сокамерник каннибала. По его словам, в отряде из 200 зэков Малышев держался в стороне от всех и старался быть незаметным, а сотрудники ФСИН часто ругали его за грязное белье на койке.

Малышев ходил в засаленной одежде, грязный, от него постоянно шел прокисший запах. Я видел, как он постоянно что-то ел в помещении, куда опускали продукты на грузовом лифте. И набирал с собой то, что давали повара, — таскал целыми пятилитровыми ведрами. Вообще, он ел много, очень много, — заявил сокамерник.

Сокамерник также добавил, что в колонии с Малышевым почти никто не общался: он был практически на одном уровне с «опущенными» — низшей «кастой» осужденных. Маньяк ел отдельно от всех и всегда из своей посуды: прикасаться к ней никто не хотел.

28 октября 2022 года 57-летний Малышев вышел из колонии и вернулся к себе домой.

Ранее сообщалось, что скопинский маньяк Виктор Мохов, отбывший заключение за похищение девушек, переведен в СИЗО из-за нарушения домашнего ареста. Новое дело в отношении Мохова было возбуждено в августе 2022 года. По версии следствия, он помогал скрыть следы убийства, которое было совершено в его доме 2 августа.

Подозреваемый в убийстве задержан и дал признательные показания. Мохов также сознался в том, что помог ему перенести тело потерпевшего во двор старого дома, где его обнаружили полицейские.