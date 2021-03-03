Скопинский маньяк после освобождения из колонии уехал в Москву, а не домой

https://static.news.ru/photo/c9f6b6cc-7c52-11eb-b4fa-96000091f725_660.jpg Виктор Мохов Фото: Скрин с видео Пусть говорят/«Первый канал»

70-летний Виктор Мохов, более известный как скопинский маньяк, нарушил условия административного надзора и после освобождения из колонии поехал в Москву. Бывший заключённый должен был отправиться в родной город в Рязанской области и встать на учёт в полиции.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на осведомлённый источник, Мохов совершил правонарушение, поскольку его пригласили на съёмки ток-шоу. Адвокат Игорь Ким рассказал журналистам, что скопинский маньяк при выходе из колонии получил предписание, по которому должен был прибыть в свой родной город к определённому сроку.

Он его нарушил, проскочил, проехал и оказался в столице нашей родины, в самой гуще событий, на ток-шоу, — подчеркнул Ким.

Мохову запрещено посещать места проведения спортивных и массовых мероприятий, а ток-шоу с участием зрителей подпадает под эту категорию. Если нарушения подтвердятся, то бывшему заключённому грозит штраф. В случае повторного нарушения его действия подпадут под статью 314 УК РФ. Наказание по ней подразумевает обязательные или исправительные работы либо реальный срок до года.

Мохов работал слесарем в городе Скопин на одном из заводов и считался одним из лучших специалистов. На своём дачном участке под гаражом маньяк оборудовал подземную тюрьму. В 2000 году преступник похитил в Рязани двух девушек 14 и 17 лет. Он удерживал их в специальном бункере четыре года. 4 мая 2004 года маньяка арестовали. 30 августа 2005 года Скопинский городской суд приговорил Мохова к 17 годам тюремного заключения.

После выхода на свободу 3 марта 2021 года мужчине запрещено в течение шести лет посещать спортивные и массовые мероприятия, выходить на улицу по ночам, а также покидать Скопинский район без разрешения. Мохов обязан дважды в месяц отмечаться в полиции.

Как писал NEWS.ru, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о необходимости ужесточения наказания за педофилию в России после освобождения отбывшего наказание маньяка-педофила Виктора Мохова.