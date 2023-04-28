Психиатр объяснил, как появляются маньяки Психиатр Шуров объяснил, что многие маньяки росли с жестокими и холодными матерями

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Маньяками часто становятся люди, которые росли с холодными и жестокими матерями, рассказал NEWS.ru один из самых известных психиатров-наркологов России Василий Шуров. По его словам, распознать потенциального преступника можно по признакам так называемой триады Макдональда, к которым относятся пиромания, энурез и насилие над животными.

Кто-то сексуальный травматик и не состоявшийся человек. Есть определенные элементы, триада Макдональда, токсичная мама, как правило, жесткая и холодная. Часто родовая травма, часто какое-то сексуальное насилие в отношении самого маньяка в детстве. При токсичной, злой маме, как правило, ребенок начинает эту агрессию вымещать на животных, еще добавляется энурез, — сказал психиатр.

Шуров уточнил, что маньяки преследуют разные цели, например, придумывают себе миссию или получают удовольствие. При этом врач объяснил, что мозг человека очень изощрен.

Кроме того, психиатр объяснил, что рост количества серийных убийств связан с антисоциальным расстройством и пристальным вниманием общественности к теме маньяков. Шутов также рассказал, чем серийный убийца отличается от маньяка и связано ли их поведение с нарушением в работе мозга. Подробнее — в подкасте NEWS.ru.

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