Педофилов в Белоруссии начнут кастрировать Генпрокуратура Белоруссии объявила об утверждении алгоритма химической кастрации педофилов

Педофилов в Белоруссии начнут принудительно лечить и в том числе кастрировать, сообщает в Telegram Генпрокуратура республики. В ведомстве рассказали, что соответствующие изменения будут внесены в Уголовный кодекс в ближайшее время. Инициатором столь жестких мер для насильников детей является сама Генпрокуратура.

Подготовлены изменения в Уголовный кодекс: наряду с наказанием за преступление по приговору суда предусматривается принудительное лечение лиц, страдающих педофилией. Разработан и утвержден клинический протокол, содержащий алгоритм лечения педофилии, в том числе применение химической кастрации, — говорится в сообщении.

Кроме этого по инициативе Генпрокуратуры был утвержден план мероприятий по защите детей от сексуального насилия и эксплуатации, а также механизм реабилитации для жертв насилия. Кроме этого ведомством были приняты меры по развитию доступной сексологической помощи населению.

Накануне российская партия ЛДПР сообщила, что подготовила законопроект о химической кастрации педофилов. Депутат Госдумы Борис Чернышов отметил, что в прошлом подобная инициатива не получила поддержки из-за высокой стоимости препаратов, однако растущее число преступлений против половой неприкосновенности детей говорит о несущественности такого аргумента.