В Госдуму внесут законопроект о химической кастрации педофилов ЛДПР подготовила законопроект о химической кастрации педофилов

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ЛДПР подготовила законопроект о химической кастрации педофилов, сообщается в Telegram-канале фракции партии. Депутат Госдумы Борис Чернышов отметил, что в прошлом подобная инициатива не получила поддержки из-за высокой стоимости препаратов, однако растущее число преступлений против половой неприкосновенности детей говорит о несущественности такого аргумента.

Стоит напомнить, что около десяти лет назад возможность применения химической кастрации педофилов уже рассматривалась в парламенте, но тогда предложение было отклонено в связи с высокой стоимостью препаратов. Учитывая, что число сексуальных преступлений против несовершеннолетних за эти годы увеличилось примерно в полтора раза, ЛДПР склонна считать такой аргумент несущественным по сравнению с возросшей необходимостью борьбы с педофилией, — считает парламентарий.

Депутат добавил, что проблема рецидивов существует и в других странах, однако в них в качестве защиты от повторения преступлений применяют химическую кастрацию. Чернышов объяснил, что в этом случае осужденным принудительно вводят препараты, которые надолго или пожизненно снижают половое влечение.

Чернышов отметил, что законопроект уже подготовлен и скоро будет внесен в Госдуму.

В 2020 году депутат Госдумы Анатолий Выборный выступил автором законопроекта о химической кастрации педофилов. Предлагалось прописать в УК эту процедуру как принудительную меру медицинского характера. Правительство должно было определить перечень препаратов для химической кастрации.