В Сыктывкаре школьницы расчленили котенка и сделали из него украшение Mash: в Сыктывкаре полиция заинтересовалась расчленившими кота живодерками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сыктывкаре девятиклассницы освежевали и расчленении котенка в школьном туалете, после чего сделали из его костей украшение, сообщает Telegram-канал Mash. Останки животного обнаружили другие школьницы. По данным канала, делом заинтересовалась полиция.

Ранее юных живодерок уже ловили за жестоким обращением с животными, пишет Mash. По данным канала, недавно девочки поймали птицу и стали отрезать ей части тела в местном ресторане быстрого питания. Свои зверства школьницы снимали на камеру.

Как рассказали одноклассники, живодерки носят в школу ножи и считаются локальными знаменитостями. При этом в школьных чатах находятся и их защитники, утверждающие, что у девочек проблемы с психикой. Они же заявляют, что расчлененный котенок был уже мертв.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье пожилые живодеры получили на двоих 55 тысяч рублей штрафа после того, как в «воспитательных целях» привязали собаку на цепь к бамперу машины и катались с ней по дороге. Против 67-летней женщины и ее сожителя было возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

Кроме того, в Красноярске полиция начала проверку после того, как стало известно, что местный житель выстрелил в спящую собаку дротиком с отравляющим веществом, после чего она умерла. Тело животного было отправлено на экспертизу.