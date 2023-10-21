В Красноярске дротиком убили спящую собаку

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В Красноярске мужчина выстрелил в спящую собаку дротиком с отравляющим веществом, после чего она умерла, сообщает Telegram-канал Kras Mash. Тело животного отправили на экспертизу, полиция проводит проверку.

По данным канала, к собаке по кличке Найда, которая лежала возле дома хозяина, подъехала машина «Ленд Крузер Прадо». Злоумышленник вышел из машины, выстрелил в животное, сфотографировал его и уехал. Kras Mash отмечает, что это не первый случай убийства собаки в том районе: до этого в мае мужчина выстрелил в трех животных.

Ранее сообщалось, что пожилые живодеры в Забайкалье, которые в «воспитательных» целях привязали собаку на цепь к бамперу машины и катались по дорог, получили штраф в размере 55 тысяч рублей. Против 67-летней женщины и ее сожителя было возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Приговор еще не вступил в законную силу, но «Пират» уже живет у нового хозяина, добавили в суде.

Пенсионерка завела пса по кличке «Пират» для охраны домашнего скота, но им с сожителем не понравилось его поведение. В конце апреля они решили собаку «перевоспитать». Прекратить издевательства над животным и остановить машину с живодерами смог случайно ехавший позади водитель. По словам мужчины, собака лежала на асфальте и тяжело дышала.