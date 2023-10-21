Престарелые живодеры таскали собаку на цепи за машиной и заплатят штраф

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55 тысяч рублей штрафа на двоих получили престарелые живодеры в Забайкалье, которые в «воспитательных» целях привязали собаку на цепь к бамперу машины и катались по дороге, пишет «МК-Чита» со ссылкой на решение Забайкальского районного суда. Против 67-летней женщины и ее сожителя было возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

Судом по ходатайству государственного обвинителя исключен квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору». Женщина признана виновной по ч.1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Ей назначен штраф в сумме 30 тысяч рублей. Мужчина осужден по той же статье, ему вынесли штраф в 25 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе суда.

Пенсионерка завела пса по кличке «Пират» для охраны домашнего скота, но им с сожителем не понравилось его поведение. В конце апреля они решили собаку «перевоспитать». Прекратить издевательства над животным и остановить машину с живодерами смог случайно ехавший позади водитель, уточняет «АиФ Чита». По словам мужчины, собака лежала на асфальте и тяжело дышала, не в силах подняться. Приговор еще не вступил в законную силу, но «Пират» уже живет у нового хозяина, добавили в суде.

Ранее житель Красноярского края зарубил топором двух собак бывшей девушки после того, как та отказалась давать ему деньги на выпивку. Позднее он рассказал женщине о расправе над питомцами. Живодера приговорили к четырем месяцам исправительных работ.