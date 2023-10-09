Жителя Ленобласти застали за готовкой супа с останками тела инвалида «Mash на Мойке»: жителя Ленобласти задержали за готовку супа с останками гостя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинградской области сотрудники полиции задержали 54-летнего мужчину, который пытался приготовить суп из частей тела расчлененного гостя, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По информации канала, подозреваемый нанес своей жертве множество колото-резаных ран, после чего отрезал ему руки по плечи и стал готовить бульон. При этом плечевые кости были найдены в морозилке у хозяина квартиры.

По данным «Mash на Мойке», убийство произошло в одном из многоквартирных жилых домов в Приозерском районе Ленобласти. В полицию обратился брат предполагаемого убийцы. По его словам, он застал своего родственника в момент расчленения трупа. Тело убитого гостя, инвалида второй группы, лежало на полу кухни без одежды. Полицейские обнаружили на нем множество колотых ран в области груди, туловища и бедер. Верхние конечности были полностью отсечены в районе плеча. На плите в квартире стояла кастрюля с бульоном и картошкой, а рядом — фрагменты тела с признаками варения.

Отмечается, что задержанным оказался 54-летний местный житель, который ранее не привлекался к уголовной или административной ответственности. Он работал инструктором на горнолыжном курорте «Красное озеро».

Ранее сообщалось, что житель Барнаула из ревности убил и изуродовал тело своей любовницы. 43-летняя женщина при встрече сообщила мужчине, что уходит к другому. В ответ он ее задушил, а затем изуродовал тело: отрезал грудь и вспорол живот, спрятав труп под полом. Его впоследствии обнаружили игравшие там дети. Подозреваемого задержали на следующий день. Им оказался ранее судимый за убийство мужчина.