Любовник из ревности отрезал грудь возлюбленной в Барнауле Мужчина в Барнауле из ревности убил возлюбленную и отрезал ей грудь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Любовник из ревности убил и изуродовал тело своей возлюбленной в Барнауле, пишет Telegram-канал SHOT. Как отмечается, мужчина заманил женщину в заброшенное здание, расправился над нею и там же спрятал тело. Его впоследствии обнаружили игравшие там дети.

По данным канала, преступление было совершено ночью 30 сентября. 43-летняя женщина при встрече сообщила мужчине, что уходит к другому. В ответ он ее задушил, а затем изуродовал тело: отрезал грудь и вспорол живот, спрятав труп под полом.

Местные дети сообщили о находке в полицию. Подозреваемого задержали на следующий день. Им оказался ранее судимый за убийство мужчина. Как отмечается, за повторное преступление с особой жестокостью ему грозит до 20 лет колонии.

В Екатеринбурге в ночь на 7 августа школьник из ревности зарезал девушку. Инцидент произошел в гостях у друзей. Убийце было всего 15 лет, а его жертве — 17. Подросток сначала набросился на девушку с молотком и попытался утопить в ванной. Позже он схватился за нож, а после убийства хотел расчленить тело.

Накануне стало известно, что несовершеннолетняя девочка изрезала канцелярским ножом лицо своей сверстницы во время прогулки в лесу в Новосибирском районе. Пострадавшая упорно отбивалась, что и спасло ей жизнь. Она получила множественные порезы на лице, шее и голове. Ее госпитализировали. Как отмечается, такую агрессию подросток проявила после ссоры с попутчицей.